Lideresa afro y ex Mujer Cafam fue víctima de un ataque armado en la vía Panamericana, en el Cauca

Popayán, Cauca

La lideresa afro y ex Mujer Cafam, Yaneth Mosquera, denunció que fue víctima de un ataque armado cuando se movilizaba por la vía Panamericana, en el departamento del Cauca.

Los hechos ocurrieron en el sector del túnel de Cajibío, el mismo punto donde días atrás sujetos armados instalaron un retén ilegal, realizaron disparos e interceptaron al senador y al alcalde de Santander de Quilichao, además de hurtar la camioneta del esquema de seguridad del senador Alexander López.

Según la denuncia, Mosquera regresaba hacia la ciudad de Popayán luego de suspender un viaje hacia Medellín debido a los bloqueos y cierres viales registrados en el Valle del Cauca.

La lideresa aseguró que hombres armados atravesaron vehículos sobre la carretera entre Popayán y Piendamó y posteriormente dispararon en repetidas ocasiones contra la camioneta blindada en la que se desplazaba junto a su esquema de seguridad.

“Sin mediar palabra, nos encendieron a tiros y querían que descendiéramos del vehículo, pero los escoltas hicieron las maniobras y pudimos salir de ahí”, relató Mosquera.

La dirigente social afirmó que, gracias a la reacción de sus escoltas, lograron escapar del lugar. No se registraron personas heridas, aunque el vehículo resultó con varios impactos de arma de fuego.

Mosquera expresó preocupación por la situación de seguridad en este corredor vial y aseguró que, en el momento del ataque, no había presencia de la Fuerza Pública en la zona.

“En ese sitio, hace dos días le quitaron la camioneta al alcalde de Santander de Quilichao, también intentaron secuestrar al senador Alexander López, y hoy soy yo”, agregó.

El hecho se conoce horas después de que el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López, liderara una reunión de seguridad junto a la cúpula militar y de Policía, donde anunció un robusto dispositivo de seguridad para la región, con énfasis en la vía Panamericana.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido en este tramo vial, donde en los últimos meses se han registrado constantes casos de inseguridad, atentados, ataques armados y hurtos de vehículos.