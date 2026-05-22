Una persona sin vida y cuatro lesionadas deja accidente en el corregimiento de Villacarmelo en Cali

En la mañana de este viernes 22 de mayo se presentó un accidente con una guala o campero en la vereda el minuto en el corregimiento de Villacarmelo.

La emergencia fue atendida por varias ambulancias particulares y los bomberos quienes llegaron al sitio del siniestro. Con el balance preliminar se conoce que tres menores y el ayudante del vehículo resultaron levemente lesionados, mientras que el conductor identificado como Héctor José Marino, perdió la vida en el lugar.

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Los lesionados fueron trasladados y están siendo valorados en un centro asistencial del casco urbano de Cali.

Aunque aún no hay un reporte oficial sobre una hipótesis de lo ocurrido se presume que el conductor perdió el control del vehículo, se deslizó y terminó cayendo al río.

Según expresó la comunidad, la vía está en mal estado y los carros se deslizan, tienen que bajar frenados y han ocurrido otros accidentes.

La comunidad expresa que han solicitado a la alcaldía mejorar la placa huella de la vía porque está demasiado lisa y cuando llueve es más difícil mantener el control de los vehículos que la usan diariamente.