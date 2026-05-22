Tolima en alerta: 14 municipios siguen sin bomberos ante posible fenómeno de El Niño

Tolima

En diálogo con Caracol Radio, la secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima, Ericka Lozano, se mostró preocupada por los 14 municipios que permanecen sin Cuerpo Voluntario de Bomberos, justo cuando el IDEAM advirtió que la probabilidad de un fenómeno de El Niño en el segundo semestre del año pasó del 62 al 85 %.

Según la funcionaria, los municipios se encuentran sin organismo de socorro para la atención de emergencias por diferentes razones:

Inactivos: Casabianca, Ataco y Valle de San Juan.

Sin cuerpo de bomberos: Santa Isabel y Piedras.

Sin convenio con las alcaldías: Anzoátegui, Cunday, Herveo, Natagaima, Rioblanco, Roncesvalles, Rovira, Villahermosa y Villarrica.

“Recordemos que hay una obligación de garantizar todo el tiempo el servicio bomberil, y más con este fenómeno de El Niño que se nos avecina. La Procuraduría va a estar muy atenta a esta situación como miembro del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo”, advirtió Lozano.

Desde la Gobernación del Tolima les pidieron a los alcaldes que, cuanto antes, celebren los convenios necesarios para activar los cuerpos de bomberos antes de que comiencen a sentirse los efectos del fenómeno de El Niño, como incendios forestales e intensas sequías, entre otras emergencias.

“Los invito a los organismos de socorro bomberil y a los alcaldes a que lleguen a un acuerdo, porque este panorama de lo que se nos viene no es nada alentador y realmente la más perjudicada va a ser la comunidad. Vamos a ver cómo se destruye gran parte de nuestro territorio si no tomamos las medidas pertinentes o no nos preparamos”, agregó.

Uno de los municipios que más preocupa es Natagaima, el cual ya reporta temperaturas por encima de los 40 grados centígrados. Allí se presentó en 2024 lo que sería el primer megaincendio en la historia del país, el cual arrasó más de 20 mil hectáreas y tardó cerca de 20 días en extinguirse.