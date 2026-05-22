Con 1.400 atenciones, Gobierno al Barrio de la Alcaldía de Cartagena le cumplió a Fredonia

El Hogar Infantil Comunitario Madre Matilde se convirtió en el corazón de una jornada que llevó salud, educación y atención integral directamente a quienes más lo necesitan, gracias a la jornada Gobierno al Barrio del Plan de Emergencia Social (PES) - Pedro Romero, que registró más de 1.400 atenciones.

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Entre los servicios prestados se destacaron odontología, vacunación, prevención de enfermedades de transmisión sexual y dengue, afiliación al sistema de salud, atención por discapacidad y medicina general, brindados por EPS Familiar de Colombia, Dadis, Mutual Ser, ESE Hospital Local Cartagena y Proteger EPS.

En el área de educación, hicieron presencia instituciones como Escuela Taller, Universidad del Sinú, Corpoacademyc, Unicolombo y Corpoautónoma, las cuales ofrecieron información sobre sus programas disponibles para el próximo semestre.

La jornada además contó con servicios de identificación, habitabilidad, dinámica familiar, ingreso y trabajo, entre otros. La residente Elizabeth Armenteros fue una de las beneficiadas: “Vine a Banco Mundo Mujer para ver si podía acceder a un crédito y a Colpensiones, y en ambos me atendieron rápido y sin tanta vuelta”.

Jorge Redondo, director del PES Pedro Romero, señaló: “Estamos en la calle 7 del tradicional y vulnerable barrio Fredonia, atendiendo a toda la comunidad y trayendo soluciones en un mismo espacio. Este es un gobierno que trabaja y que le resuelve los problemas a su gente”.

La jornada también tuvo espacio para el sabor local a través del stand del mercado campesino Cosechas de mi tierra, que ofreció arepas, pasteles, salsas y encurtidos artesanales. La propuesta tuvo una excelente acogida entre los asistentes, demostrando que este tipo de espacios no solo atienden necesidades, sino que también impulsan a los emprendedores locales.

“Complacida y agradecida con esta oportunidad que nos brinda el PES, que llegó hasta acá con todos los servicios y ofertas institucionales para el beneficio de nuestros niños y la comunidad en general”, resaltó Cindy Salinas, directora del Hogar Infantil Comunitario.