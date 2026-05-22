Familia del boyacense Arlei Espitia, retenido en Venezuela, no pierde la fe de tenerlo en casa

Tunja

Familiares del boyacense Arlei Danilo Espitia Lara, quien se encuentra retenido desde hace casi dos años en una prisión de Venezuela, se ilusionan con la liberación de su ser querido tras la excarcelación en las últimas horas de los cucuteños Javier Giraldo García y Luis Carlos Peña.

Su hermana Lorena Espitia Lara, aseguró que no pierden la fe y esperanza de ver pronto a Arlei en casa.

“Mi hermano ya lleva 20 meses en un pabellón del centro de detención Rodeo I de Caracas. Creímos que luego de la captura del presidente Nicolás Maduro íbamos a tener a nuestros familiares en casa, pero no ha sido así. Aunque hay que resaltar que en las últimas horas se produjo la liberación de dos colombianos que se encontraban en otros centros de reclusión, cuyos familiares también están con nosotros en esta lucha desde hace mucho tiempo”, indicó, Lorena Espitia, quien indicó que luego de las liberaciones del pasado 24 de octubre de 2025, el Gobierno Nacional les indicó que los colombianos que permanecían retenidos iban a regresar a casa pronto.

“Todavía no ha pasado, no se han surgido esas liberaciones. Luego del 24 de octubre, que eran las primeras liberaciones de 17 colombianos, nos habían dicho que a los ocho días o a los quince días nuestros familiares iban a estar también en casa, pero hasta el día de hoy seguimos esperando, pero no nos dan más respuestas, no nos responden los mensajes, no nos responden las llamadas”, dijo.

Por otro lado, Lorena asegura que sostuvieron una reunión con la canciller colombiana Rosa Villavicencio, quien les pidió que les dieran una espera hasta el lunes 25 de mayo para tener información certera sobre más liberaciones.

“En la última reunión, la canciller Rosa Villavicencio nos dijo que esperáramos y que les diéramos un ultimato hasta el 25 de mayo para darnos decisiones acerca de nuestros familiares. Estamos esperando hasta el día del 25 de mayo que nos den una respuesta, que esperamos que sea la liberación de nuestros familiares, y si no es así, nosotros estamos decididas a seguir presionando, a seguir realizando plantones, marchas pacíficas, y si tenemos que cerrar la frontera, lo vamos a hacer”, añadió.

El pasado 10 de mayo le permitieron a Arlei Danilo comunicarse con su mamá para que la saludara por el Día de la Madre y de acuerdo con Lorena, solo le permitieron tener un par de minutos.

“La última llamada fue el 10 de mayo exactamente. Por el día de las madres nos dejaron comunicación con sus familias. Mi hermano llamó a mi mamá. Básicamente es lo mismo que ha pasado en las otras cuatro llamadas que le han dejado en estos casi ya 21 meses, donde él únicamente expresa cómo está físicamente, cómo está anímicamente, cómo está de salud y no puede dar más información”, apuntó.

Arlei Danilo Espitia Lara fue retenido por la Guardia venezolana el pasado 13 de septiembre de 2024 tras cruzar la frontera por el puente de Ureña, Norte de Santander, cuando acompañaba a una amiga de origen venezolano que iba a refrendar sus documentos.