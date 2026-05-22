La UPTC se une en La Noche de los Museos este viernes 22 de mayo

Este año, el Consejo Internacional de Museos (ICOM) propuso celebrar esta fecha bajo el concepto: Museos uniendo un mundo dividido, con el objetivo de reconocer el potencial de los museos para generar cambios positivos en sus comunidades y actuar como puentes entre divisiones culturales, sociales y geopolíticas, fomentando el diálogo, la comprensión y la paz dentro y entre comunidades de todo el mundo.

Tunja, no podía dejar pasar la fecha, y por eso la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia-UPTC tiene una agenda programada para este viernes 22 de mayo. Jairo Moreno, docente y director de la Red de Museos de la UPTC, REDMU, indicó que “aquí en Tunja tenemos los seis museos, entonces en el Centro histórico va a estar abierta nuestra Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla y allí vamos a tener cuatro exposiciones que se llaman Memoria del Viento de John González, Repertorio de Tania Guerrero, Hijos y Corporalidades de José Gómez”.

“Estas exposiciones son exposiciones de grado, entonces son producto de una investigación que ha tenido una experiencia desde el campo artístico. Igualmente está otra que se llama Memoria del Viento de John González que es una muy interesante que estará allí y que vale la pena hacerle la visita”, finalizó.

Las actividades se realizarán desde las 5:00 pm hasta la 10:00 am. Entrada libre.