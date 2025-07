Los CEFE de Bogotá operan sin modelo financiero y podrían ser insostenibles, alerta concejal

Colombia

Aunque los Centros de Felicidad (CEFE) están abiertos al público para la práctica libre, su permanencia está en riesgo. El vicepresidente del Concejo de Bogotá, Juan David Quintero, advirtió que estos escenarios no cuentan con un modelo financiero sólido que garantice su operación en el mediano y largo plazo.

“Los CEFE son una gran política pública que nació en la administración del exalcalde Peñalosa . Lastimosamente, durante el gobierno de Claudia López entraron a operar sin una hoja de ruta financiera clara que garantizara su sostenibilidad”, afirmó el cabildante.

Ingresos no cubren los gastos

Según Quintero, los ingresos actuales de los CEFE no superan el 15 % de sus gastos operativos, lo que los convierte en espacios financieramente insostenibles. Aunque hoy funcionan entre las 6:00 a.m. y las 10:00 p.m. gracias a un ejercicio de control político iniciado por él a comienzos de año, su continuidad no está asegurada.

“Bien por la apertura a la práctica libre, pero eso no basta. Necesitamos un modelo financiero serio, competitivo y sostenible. De lo contrario, este sueño de igualdad se nos puede venir abajo”, advirtió.

Retraso en plan de negocios contratado

Uno de los principales cuestionamientos del concejal apunta a un contrato entre el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y la empresa RENOBO , por más de $583 millones, para formular un modelo de operación sostenible. Aunque el contrato venció el 28 de mayo, aún no se ha entregado el producto final ni iniciado su implementación.

“RENOBO no ha entregado el plan de negocio. Seguimos esperando una propuesta concreta. ¿Para cuándo?”, cuestionó Quintero durante un debate en el Concejo.

La Personería de Bogotá también solicitó información al IDRD sobre este contrato, ante el incumplimiento.

Fallas operativas que afectan el acceso

Además del riesgo financiero, Quintero expuso dificultades que afectan la experiencia de los usuarios, especialmente de poblaciones vulnerables:

El portal de reservas es completamente digital, lo que limita el acceso a adultos mayores.

No hay puntos de hidratación en algunos gimnasios.

Varias sedes carecen de agua caliente en las duchas.

El CEFE Cometas presenta barreras de acceso peatonal.

“Lo que para unos es un detalle, para la mayoría es una barrera. Aunque parezcan pequeños obstáculos, estos crean grandes exclusiones”, recalcó el concejal.

Llamado a buscar fuentes alternativas de ingreso

Pese a los problemas, Quintero insistió en que no se trata de privatizar los CEFE, sino de garantizar su sostenibilidad sin sacrificar su carácter público. Propuso que el IDRD explore diversas fuentes de ingreso como:

Convenios interinstitucionales

Aprovechamiento económico de espacios

Eventos deportivos y recreativos

Publicidad responsable

Alianzas con sectores como salud y educación

“El mensaje es claro: no se trata de privatizar, sino de encontrar fórmulas que permitan sostener estos espacios sin sacrificar su vocación pública”, concluyó.