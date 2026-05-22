Policía de Bolívar recuperó una motocicleta que había sido hurtada en el municipio de Magangué

En medio de los operativos contra el hurto de automotores en el sur de Bolívar, unidades de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Nacional lograron la recuperación de una motocicleta que había sido robada en el municipio de Magangué.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El procedimiento policial se llevó a cabo en el barrio la Florida, sector Punta Piedra, donde los investigadores ubicaron una motocicleta marca Yamaha, línea YW125X, modelo 2016, color gris y de placas CCQ-85E, avaluada en aproximadamente 10 millones de pesos.

De acuerdo con las investigaciones, el automotor registraba requerimiento por hurto desde el pasado 29 de octubre de 2025. Según la denuncia instaurada por el propietario, la motocicleta fue robada bajo la modalidad de halada, luego de que la dejara estacionada en la terraza de su vivienda y, al salir nuevamente, ya no se encontraba en el lugar.

Durante el operativo no se registraron capturas, sin embargo, la motocicleta recuperada fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación para los trámites correspondientes y posterior entrega a su dueño.

“Seguimos adelantando acciones contundentes contra el hurto en todas sus modalidades. Invitamos a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier hecho delictivo para lograr resultados efectivos y recuperar los bienes de las víctimas”, expresó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.