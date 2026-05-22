Regiones, pensamiento crítico y futuro: inicia el Festival del Pensamiento en Santa Fe de Antioquia

La apertura reúne a voces líderes que coinciden en la necesidad de pensar el país más allá de la coyuntura inmediata. Se resalta a Medellín como ejemplo de resiliencia y del despertar de Urabá como una oportunidad estratégica para el país en lo económico, social y cultural, con su salida estratégica al mar.

Dentro de esas voces, Juan Manuel del Corral, presidente de Grupo CADENA, hizo un llamado a recuperar el pensamiento crítico en tiempos de posverdad e inmediatez. Mientras que, Federico Gutiérrez, alcalde de la Ciudad de la Eterna Primavera, destacó la transformación de Antioquia y de Medellín en los últimos 30 años y defendió el papel de las regiones como motor de desarrollo para Colombia.

Festival del Pensamiento | Foto: Prisa Media Ampliar Festival del Pensamiento | Foto: Prisa Media Cerrar

En los discursos se mencionan los retos energéticos y ambientales del país, las dificultades para sacar adelante proyectos estratégicos y a Antioquia como potencia para el país.

Las reflexiones, desde la visión empresarial, son de Ricardo Jaramillo, presidente de Grupo SURA, y Mauricio Rosillo, vicepresidente Corporativo de Negocios Bancolombia, sobre la importancia de construir futuro en medio de la incertidumbre, fortalecer la confianza y mantener una conversación permanente entre pasado, presente y futuro para enfrentar los retos estructurales del país.

→ Podría interesarle: La Razón Cercada: el libro que recoge las ideas más poderosas del Festival del Pensamiento