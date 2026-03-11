La Razón Cercada: el libro que recoge las ideas más poderosas del Festival del Pensamiento

La Razón Cercada presenta un compendio de 9 conversatorios vitales sobre la agenda nacional e internacional. | Foto: Esteban Dávila Nader

Este 18 de marzo, el Gimnasio Moderno será el escenario del lanzamiento de La Razón Cercada: poder y sociedad en el siglo XXI, la obra que recoge las reflexiones más relevantes de la primera edición del Festival del Pensamiento 2025, realizado en Santa Fe de Antioquia.

“Este libro nace de la necesidad de hacer una pausa y reflexionar sobre lo que nos está pasando como sociedad. De abrir un espacio para el pensamiento en un entorno donde todo parece conspirar contra el espíritu crítico”, afirmó al respecto Alejandro Santos Rubino, director de Contenidos de Prisa Media.

La publicación, bajo el sello de Penguin Random House, se presenta como una plataforma que permite al lector ingresar al ambiente constructivo del festival y analizar, de la mano de expertos, temas como el estado del mundo actual en un contexto de fake news, guerra cultural, construcción de la verdad en la era digital y fluctuación entre objetividad y emociones. Además, se pregunta cómo estos factores, junto con la irrupción de la inteligencia artificial, impactan la forma en que las personas perciben hoy la posibilidad de un futuro próspero.

Sin embargo, estas páginas no pretenden ser pesimistas ni quedarse en el diagnóstico, asegura Santos, autor del prólogo de la publicación. Se trata de una apuesta por recuperar el criterio propio, rescatar la conversación que escucha y no solo reacciona, y recordar que todavía es posible abrir espacio a la meditación, al disentimiento sereno y a una esperanza razonada.

¿Qué es el Festival del Pensamiento?

Instalación Festival del Pensamiento 2025.

El Festival del Pensamiento es una invitación que hace Prisa Media al país para repensar a Colombia desde el diálogo plural, el pensamiento crítico y la reflexión colectiva. En su primera edición reunió a voces de distintas orillas para debatir sobre los principales retos que enfrenta la nación en un escenario global cada vez más complejo.

Durante dos días, el 13 y 14 de junio de 2025, en Santa Fe de Antioquia, más de 100 referentes académicos, empresariales, de la sociedad civil y de los sectores público y privado se congregaron para compartir ideas y reflexiones. El encuentro partió de una preocupación central: la sobrecarga informativa y el auge de las narrativas polarizadas están erosionando la confianza en las instituciones, en los medios y en la verdad misma. Frente a este panorama, el festival buscó plantear respuestas y abrir espacios de reflexión colectiva.

De ese encuentro surgieron ideas y conceptos que vale la pena revisar y que ahora se retoman en la presentación oficial del libro en el Gimnasio Moderno.

¿Cuál será la agenda del evento de lanzamiento de La Razón Cercada?

La cita de este 18 de marzo reunirá a líderes académicos, empresariales y políticos para abordar algunas de las temáticas centrales de la obra.

En un primer momento, Alejandro Santos Rubino y Alejandro Gaviria, exministro de Educación, conversarán sobre los efectos de la nueva sociedad del espectáculo en la política y cómo este fenómeno está influyendo en los términos de la libertad electoral y en la toma de decisiones de los ciudadanos.

Posteriormente, Vanessa De la Torre y Humberto De la Calle, exvicepresidente de la República, debatirán sobre las narrativas contemporáneas que parecen dividir el debate público entre dos polos: el miedo y la esperanza. En ese contexto, revisarán el papel del Estado de derecho y cómo esta dualidad traslada la disputa por el poder al terreno emocional, alejándose de la razón y del análisis.

Finalmente, Gustavo Gómez y Catalina Botero —abogada especialista en derecho internacional de los derechos humanos y justicia transicional, y exintegrante de la Junta de Supervisión Independiente de Facebook— examinarán el papel de los algoritmos y su influencia en el rumbo de las democracias modernas en la era digital.

Además, el libro contará con una presentación oficial en Medellín, el próximo 16 de abril.