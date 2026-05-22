En Simití- Bolívar investigan feminicidio: hombre es señalado de acuchillar a su exmujer

Luz Merys García Cáceres es la más reciente víctima de un brutal ataque a cuchillo perpetrado, presuntamente, por su excompañero sentimental en el municipio de Simití, sur de Bolívar.

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Con relación a este feminicidio, Caracol Radio conoció que la mujer de 22 años y madre de dos niños se encontraba en su lugar de trabajo, hasta donde habría llegado el sujeto que la lesionó en repetidas ocasiones hasta producir su deceso. La principal causa del lamentable hecho, tendría origen en el fin de la relación sentimental que sostenían.

Entre tanto, también se pudo establecer que el feminicida se entregó en la estación de policía y en las próximas horas será judicializado ante un juez de control de garantías.