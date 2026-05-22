Ecovivienda realizará su rendición de cuentas este sábado en Tunja

Este sábado 23 de mayo se realizará la rendición de cuentas de Ecovivienda, la entidad de la empresa constructora de vivienda de Tunja donde la gente podrá acercarse a conocer de primera mano lo que se ha podido adelantar durante estos dos años y cinco meses que se han desarrollado de este cuatrienio, con base en el cumplimiento del plan de desarrollo que se le transfirió en esta ocasión a la entidad.

Duván Mesa Tobos, gerente de Ecovivinda, mencionó a Caracol Radio “desde Tunja logramos gestionar en el 2024 subsidios para compra de vivienda nueva, en el 2025 logramos gestionar 27 más y en el 2026 logramos buscar los recursos suficientes para convocar a 20 personas o buscar 20 cupos para quienes quieran hacer cumplir el sueño de compra de vivienda nueva en el segmento bis en nuestra ciudad.

Por otro lado, el profesional indicó los mejoramientos de vivienda importante que se han realizado “esta administración ha invertido un dinero importante desde Ecovivienda frente a los mejoramientos de vivienda urbana y rural, te cuento que a la fecha tenemos ya programados, en ejecución y terminando 362 mejoramientos de vivienda, de los cuales 152 fueron en zona urbana, el resto fueron desarrollados en zona rural. Estos proyectos los esperamos terminar en los próximos dos meses de este año, dando un avance significativo en el cumplimiento de los indicadores de producto relacionados con este ítem”.

Agregó “vienen 30 mejoramientos de vivienda más en zona urbana para este 2026 y no puedo dejar de contarles que las intervenciones en espacio público que comenzaron el año anterior con el ecoparque del Barrio Patriotas fue un hito importante para la entidad, ya que por primera vez se gestionó, se construyó y se entregó a la comunidad un activo como lo es un parque y este año vamos con dos intervenciones más, unos andenes que van a conocer en la rendición de cuentas y la mejora del parque o el ecoparque del Barrio La Fuente”.

En el marco de la rendición de cuentas se logrará 27 stands para determinar unas oportunidades que tendrá la gente para que se acerquen a esta rendición de cuentas, pero que además puedan subsanar alguna información relacionada con las demás sectoriales como lo son el trabajo de Secretaría de la Mujer, donde se pueden atender temas de programas de primera infancia, prevención de violencia, bienestar de adulto mayor, programas para jóvenes, las sectoriales como la Comisaría de Familia, Sisbén con información de categorización y fichas socioeconómicas, salud con el tema de vacunación de mascotas, entre otros.

La cita es este sábado 23 de mayo, a partir de las 9:00 am en el Colegio Rojas Pinilla, sede central, barrio La Fuente.