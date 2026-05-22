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“La guerra contra las drogas ha fracasado y el mundo aún no sabe cómo salir”: periodista Toby Muse

El periodista y escritor Toby Muse aseguró en 6AM W de Julio Sánchez Cristo, que la guerra contra las drogas “se perdió hace décadas” y advirtió que el aumento del consumo mundial está fortaleciendo nuevas mafias y generando violencia en Europa, similar a la que durante años vivió Colombia.

Durante la conversación, el autor explicó que, pese a los golpes históricos contra los carteles de Medellín y Cali y a la millonaria inversión del Plan Colombia, el narcotráfico mutó en decenas de estructuras criminales más pequeñas y difíciles de combatir.

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Comparación entre Al Capone y los capos del narcotráfico

Muse comparó el fenómeno del narcotráfico con la prohibición del alcohol en Estados Unidos en los años 20. Según dijo, así como surgió Al Capone durante la ilegalidad del alcohol, hoy aparecen figuras como Pablo Escobar, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y Dairo Antonio Úsuga gracias a las enormes ganancias que deja el mercado ilegal de la cocaína.

“El mercado negro hace estos productos tan costosos que es un gran negocio”, afirmó. Además, explicó que un kilo de cocaína que en Colombia puede costar entre 1.000 y 1.500 dólares llega a venderse hasta en 200.000 dólares en mercados como Australia.

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El periodista destacó que su trabajo se centró no solo en los grandes capos, sino también en las comunidades afectadas por el negocio ilegal: campesinos cocaleros, familias de narcotraficantes y personas atrapadas en medio del conflicto.

Relató que durante sus visitas al Catatumbo conoció comunidades que debían financiar obras básicas, como escuelas, mediante peajes improvisados en caminos rurales. “Ellos quieren que el mundo sepa cómo están viviendo”, aseguró.

Muse también reveló que tardó cerca de diez años en ganarse la confianza de personas vinculadas al narcotráfico, especialmente a través de contactos sociales en fiestas y círculos cercanos a integrantes de mafias.

“Colombia produce más cocaína que nunca” Toby Muse

Sobre el crecimiento del narcotráfico, el escritor afirmó que no tiene dudas de que Colombia atraviesa el mayor nivel de producción de cocaína de su historia.

Según explicó, este aumento no corresponde únicamente al actual gobierno, sino a un proceso sostenido desde las administraciones de Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro.

También señaló que la cocaína está llegando cada vez más a nuevos mercados en Asia, África y Europa, mientras que en países como Inglaterra “se puede conseguir en cualquier rincón”.

Aunque dijo tener dudas sobre la exactitud total de las cifras oficiales, sostuvo que la expansión del consumo y la oferta de cocaína “es imposible de negar”.

El debate sobre la legalización de las drogas

Durante la entrevista, Muse recordó que el expresidente Juan Manuel Santos intentó abrir un debate internacional sobre la necesidad de replantear la guerra contra las drogas mientras aún estaba en el poder.

Sin embargo, advirtió que la legalización sigue siendo una discusión compleja, especialmente porque gran parte de la población en países como Estados Unidos e Inglaterra aún rechaza esa posibilidad.

El periodista puso como ejemplo la legalización de la marihuana en Washington D.C., ciudad donde reside, y aseguró que el consumo se volvió cotidiano. “La ciudad huele todo el día a marihuana”, comentó.

Aun así, insistió en que el problema no puede analizarse únicamente desde la producción en América Latina, sino también desde el consumo en países desarrollados.

Toby Muse alerta por posibles “narcoguerras” en Europa

Uno de los puntos que más preocupación le genera al escritor es el crecimiento de mafias en ciudades europeas como Londres, París, Barcelona y Marsella.

Según dijo, estas organizaciones están acumulando más dinero, armamento y capacidad de reclutamiento, lo que podría derivar en conflictos violentos similares a los vividos en América Latina.

“Temo que Europa va a tener algunas narcoguerras muy sangrientas”, aseguró. Además, mencionó casos recientes de sicarios jóvenes y amenazas contra jueces en Francia como señales de una transformación preocupante.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: