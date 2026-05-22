“Familia real tendrá que contar todo lo que sabe sobre el caso del expríncipe Andrés”: Andrew Lownie

La policía británica ha hecho un llamamiento para que las víctimas y supervivientes de Epstein; colaboren con ellos en el marco de la investigación abierta a Andrés Mountbatten-Windsor. El hermano menor de Carlos III fue detenido el pasado 19 de febrero, tras la publicación de nuevos Archivos del caso Epstein que sugerían que había compartido información confidencial cuando era representante comercial del Reino Unido, pero no es la única línea de investigación.

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En un comunicado, los agentes de Thames Valley declaran que están examinando varios aspectos de la presunta mala conducta del expríncipe Andrés. Un delito que puede abarcar desde compartir información confidencial, hasta la corrupción y la conducta sexual inapropiada. La policía ha pedido que cualquier persona con información relevante se ponga en contacto con las autoridades. Reconocen lo difícil que puede ser hablar de experiencias de esta naturaleza y se comprometen a respetar los tiempos de todas las víctimas que quieran colaborar.

Siempre fue un secreto a voces, pero la publicación este jueves de nuevos documentos oficiales en el Reino Unido ha confirmado el interés de la difunta Isabel II por proteger y promocionar el papel de su hijo favorito, el expríncipe Andrés. La monarca expresó, en su momento, al Gobierno su voluntad de que Andrés asumiera el cargo de Representante Especial para el Comercio Exterior del Reino Unido, que hasta entonces había estado en manos del príncipe Eduardo, duque de Kent, según se recoge en esos documentos.

Desde ese puesto, apunta la investigación actualmente en curso, el hermano del actual monarca filtró supuestamente información confidencial sobre el Gobierno británico al millonario pederasta Jeffrey Epstein.

Por este hecho, en 6AM W de Caracol Radio hablaron con Andrew Lownie, historiador, quien comentó que: “realmente no se sabe en qué punto está la investigación, se espera que se le puedan poner más cargos, pero es algo que va a tomar tiempo porque también se están buscando las formas para que no le puedan poner estos cargos por abuso sexual”.

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¿Hasta dónde puede afectar esto la imagen de la familia real?

“Se van a tener que hacer revaluaciones porque la Reina era una persona muy privada, pero sobre todo era un ser humano que ponía a su familia por encima de la monarquía”.

Agregó que, la familia real tendrá que decir qué tanto sabían ellos de las conductas del expríncipe Andrés.

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