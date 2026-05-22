ANT tiene que resolver disputa de territorio entre comunidad Nasa y Misak: Alcalde de Silvia, Cauca
El alcalde de Silvia, Cauca, Juan Carlos López, afirmó que se vienen adelantando mesas de diálogo, pero no se han establecido acuerdos.
ANT tiene que resolver disputa de territorio entre comunidad Nasa y Misak: Alcalde de Silvia, Cauca
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El pasado jueves 21 de mayo, en el municipio de Silvia, Cauca, se presentaron fuertes enfrentamientos entre las comunidades indígenas Nasa y Misak por zonas territoriales.
El alcalde de Silvia, Juan Carlos López, confirmó en entrevista con 6AM W de Caracol Radio que la confrontación entre las comunidades indígenas Nasa y Misak deja hasta el momento seis personas fallecidas y más de 65 heridas.
Según explicó el mandatario, el conflicto tiene origen en una disputa territorial histórica entre el resguardo Nasa de Pitallón y el resguardo Misak de Guambia, específicamente por un predio conocido como El Alto Méndez, en el sector de La Encillada.
“El asunto viene desde hace muchos años y se agravó desde diciembre por decisiones y posicionamientos territoriales”, aseguró López.
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Daniela Puerto
"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...