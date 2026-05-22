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ANT tiene que resolver disputa de territorio entre comunidad Nasa y Misak: Alcalde de Silvia, Cauca

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El pasado jueves 21 de mayo, en el municipio de Silvia, Cauca, se presentaron fuertes enfrentamientos entre las comunidades indígenas Nasa y Misak por zonas territoriales.

El alcalde de Silvia, Juan Carlos López, confirmó en entrevista con 6AM W de Caracol Radio que la confrontación entre las comunidades indígenas Nasa y Misak deja hasta el momento seis personas fallecidas y más de 65 heridas.

Según explicó el mandatario, el conflicto tiene origen en una disputa territorial histórica entre el resguardo Nasa de Pitallón y el resguardo Misak de Guambia, específicamente por un predio conocido como El Alto Méndez, en el sector de La Encillada.

“El asunto viene desde hace muchos años y se agravó desde diciembre por decisiones y posicionamientos territoriales”, aseguró López.

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Escuche la entrevista completa AQUÍ: