En Copa Sudamericana Macará y Alianza Atlético jugaron para América de Cali.

El empate 0-0 entre Macará de Ambato y Alianza Atlético de Sullana en el Estadio Bellavista deja la definición del Grupo A de la Copa Sudamericana en para la última jornada del próximo 28 de mayo. Este resultado resulta ideal para América de Cali, que ahora depende de sí mismo para sellar su clasificación a la siguiente fase del torneo continental y salvar el semestre.

Todo se decidirá en simultáneo. Para asegurar el liderato y el pase directo sin depender de nadie, América de Cali necesita ganar su partido. Un empate o una derrota los dejaría dependiendo de lo que haga Macará en su respectivo encuentro, pudiendo caer a la zona de play-offs (segundo puesto) o quedar eliminados.

América de Cali clasificará directamente a los octavos de final si derrota a Macará en la última jornada, ya que al llegar a 11 puntos se volvería inalcanzable para su rival directo. El partido en el Pascual Guerrero es de alta tensión puesto que ambos equipos llegan empatados con 8 puntos en la parte alta del Grupo A.

El reglamento de la Conmebol Sudamericana otorga el pase directo a octavos de final solo al primer lugar de cada grupo, mientras que el segundo lugar deberá jugar un play-off (dieciseisavos de final) contra un equipo transferido de la Copa Libertadores.

El grupo se define en casos de empate en puntos, por el resultado del enfrentamiento directo entre los equipos que empaten en puntos, el ganador del partido tiene la ventaja, si persisten el empate se recurre a la diferencia de gol.

El panorama para el América de Cali es el siguiente:

Si América gana: Clasifica directo a octavos de final como líder absoluto del grupo con 11 puntos.

Si América empata: La posición final dependerá de la diferencia de goles (DG) general con Macará. El equipo que tenga mejor DG se quedará con el primer puesto y el boleto directo; el otro irá al repechaje de play-offs. Macará tiene +3, América +1.

Si América pierde: Quedará eliminado del primer puesto. Avanzaría a la ronda de play-offs como segundo del grupo, siempre y cuando Alianza Atlético (que visita al colero Tigres) no lo supere en la tabla por diferencia de goles. En este caso Tigre de Argentina puede arrebatarle el segundo puesto del grupo.