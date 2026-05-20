Capturan en Neiva a hombre señalado de asesinar a su madre en el barrio Calixto

Neiva

En Neiva fue capturado y asegurado un hombre de 55 años señalado de asesinar a su madre, una mujer de 75 años. El hecho ocurrió en el barrio Calixto de la capital huilense, según informaron las autoridades judiciales. La Policía Nacional actuó en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. El caso generó conmoción en la comunidad del sector donde ocurrió el crimen.

De acuerdo con la investigación, los hechos habrían ocurrido el 24 de febrero de 2026 al interior de una vivienda. El presunto agresor habría atacado a la víctima con arma cortopunzante en varias partes del cuerpo, ocasionándole la muerte en el lugar. Las autoridades señalaron que el hombre habría aprovechado que se encontraba solo con la víctima. El caso fue asumido por la Unidad de Vida de la Seccional Huila.

Las pesquisas indican que el procesado habría intentado encubrir el crimen simulando un accidente doméstico. El caso fue reportado inicialmente como una caída en el baño, señalaron los investigadores del caso. Sin embargo, el material probatorio permitió establecer inconsistencias en esa versión. La estrategia habría buscado desviar la atención de las autoridades.

La captura se hizo efectiva en vía pública del barrio Calixto con apoyo del CTI y la Policía Nacional. Durante las audiencias preliminares, una fiscal adscrita a la Unidad de Vida imputó al capturado el delito de homicidio agravado, cargo que no fue aceptado por el procesado. Posteriormente, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.