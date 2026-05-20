Cafetero Duver Mora fue ubicado en Garzón tras intento de secuestro en Suaza

Neiva

En el municipio de Suaza, Huila, el cafetero Duver Mora habría sido sacado contra su voluntad. La alerta fue emitida por la comunidad a través de grupos de WhatsApp y redes de participación ciudadana. El reporte activó de inmediato la búsqueda en el sur del departamento. La situación generó preocupación entre habitantes del sector.

El cafetero, identificado como Duver Mora, fue reportado como víctima de un intento de secuestro en Suaza. La reacción de la comunidad permitió poner en marcha el operativo de búsqueda y la respuesta inmediata de la subestación policial. Mediante un plan candado, las autoridades lograron ubicar al hombre en el sector de San Antonio del Pescado, zona rural de Garzón. Las patrullas intervinieron a tiempo para evitar que el hecho se consumara.

Las autoridades señalaron que la articulación entre la comunidad y la fuerza pública fue determinante en el resultado. “La confianza en la Policía Nacional y en ese despliegue que hacemos, por supuesto, con nuestro Ejército, logramos hoy evitar que se haya consumado un hecho criminal”, indicó el coronel Javier Alberto Duarte Reyes. También resaltó el papel del escuadrón cafetero y la respuesta operativa en la atención del caso.

La Policía Nacional de Colombia afirmó que se mantienen las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. También reiteró su compromiso de fortalecer los mecanismos de seguridad en el departamento. Las autoridades destacaron que estos resultados buscan garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.