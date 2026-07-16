Diversidad, inclusión y diálogo: las apuestas para construir una Colombia más equitativa

Más de 400 personas participaron en la cuarta edición de "El Poder de la Diversidad", un encuentro que reunió a representantes del sector público, privado, la academia y organizaciones sociales. | Foto: Caracol Radio.

La diversidad, la inclusión y la cohesión social fueron el eje del cuarto encuentro de El Poder de la Diversidad, que reunió a representantes del sector privado, la academia, organizaciones sociales y entidades públicas para debatir algunos de los principales desafíos que enfrenta Colombia en esas materias.

Durante la jornada, los panelistas coincidieron en que el mayor reto es dejar atrás el discurso y convertir la inclusión en acciones concretas que reduzcan las brechas sociales y generen oportunidades para todos.

Una nueva mirada para las organizaciones

Felipe Cárdenas - Presidente de la Cámara de la Diversidad. | Foto: Caracol Radio. Ampliar Felipe Cárdenas - Presidente de la Cámara de la Diversidad. | Foto: Caracol Radio. Cerrar

El presidente de la Cámara de la Diversidad, Felipe Cárdenas, abrió la conversación con una reflexión sobre la evolución de las estrategias de inclusión en Colombia. El llamado fue a superar la visión de la diversidad como un requisito de cumplimiento y entenderla como una herramienta para generar valor económico y social.

“Queremos cambiar la I de inclusión por la I de impacto”, aseveró Cárdenas, advirtiendo que las organizaciones deben avanzar hacia modelos enfocados en resultados. Bajo esa premisa, propuso transitar del enfoque tradicional de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) hacia uno basado en Datos, Evidencia e Impacto, con el propósito de medir el alcance real de ese tipo de estrategias.

La conferencia también retomó el concepto de Economía de la Mutualidad, desarrollado por Bruno Roche y Jay Jakub, como una propuesta para replantear el papel de las empresas en la generación de valor. “El problema no es el capitalismo, sino sus excesos”, afirmó líder gremial al explicar que el crecimiento económico debe beneficiar a trabajadores, proveedores, comunidades y organizaciones.

El mensaje de apertura concluyó con una invitación a entender la inclusión como un componente estratégico del desarrollo. Más allá de los compromisos institucionales, los panelistas coincidieron en que las organizaciones están llamadas a construir modelos capaces de ampliar oportunidades, fortalecer la autonomía económica y generar impactos medibles que beneficien tanto a las empresas como a la sociedad.

Una estrategia para la competitividad

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El primer panel del encuentro puso sobre la mesa una discusión que sigue abierta en muchas organizaciones: ¿la diversidad es un compromiso social o una ventaja para el negocio?

Representantes de la Fundación ANDI, la Cámara de Comercio de Bogotá y PepsiCo coincidieron en que la inclusión debe asumirse como una estrategia transversal capaz de mejorar la productividad, fortalecer la innovación y generar valor compartido.

Catalina Martínez Guzmán, directora de la Fundación ANDI, explicó que la competitividad también depende de reducir las brechas de acceso al empleo y al desarrollo económico. Para ella, las empresas deben incorporar la inclusión como parte de su estrategia de negocio y no como una iniciativa aislada. “Es el vehículo que permite que exista competitividad en las organizaciones”, insistió.

La conversación tambien abordó el impacto de la diversidad en la gestión del talento. María Paula Cano, de PepsiCo, señaló que contar con equipos diversos favorece la creatividad y permite tomar mejores decisiones, al tiempo que fortalece la conexión con clientes y consumidores.

Por su parte, Alexandra Filigrana, coordinadora de Valor Compartido, Género, Diversidad e Inclusión de la Cámara de Comercio de Bogotá, aseguró que acompañar tanto a las empresas como a los candidatos durante los procesos de selección ha permitido mejorar la permanencia laboral y abrir oportunidades para poblaciones con mayores barreras de acceso al empleo.

Las panelistas coincidieron en que el reto ya no es convencer a las organizaciones de la importancia de la diversidad, sino demostrar su impacto con evidencia. Para ello, insistieron en la necesidad de medir indicadores como la retención del talento, el clima laboral, la productividad y el desarrollo de proveedores, con el fin de consolidar modelos de inclusión sostenibles que generen beneficios tanto para las empresas como para la sociedad.

La tarea pendiente

Panel "polarización y cohesión social": El reto de llegar acuerdos en medio de un entorno que ya no comparte el mismo lenguaje. | Foto: Caracol Radio. Ampliar Panel "polarización y cohesión social": El reto de llegar acuerdos en medio de un entorno que ya no comparte el mismo lenguaje. | Foto: Caracol Radio. Cerrar

A su turno, el panel sobre polarización y cohesión social abordó se preguntó por la construcción de acuerdos en un contexto de creciente desconfianza. Desde la academia y la defensa de los derechos humanos, los participantes coincidieron en que la diversidad no es una bandera ideológica, sino un punto de partida para fortalecer la democracia y la convivencia.

Ángela Guarín, docente de la Universidad de los Andes, aseguró que es posible debatir temas complejos sin profundizar las divisiones, siempre que existan espacios de escucha y se reconozca la legitimidad de experiencias distintas.

En la misma línea, Patricia Tobón Yagarí, exdirectora de la Unidad Para las Víctimas y excomisionada de la Verdad, sostuvo que los problemas estructurales del país solo podrán resolverse si se construyen acuerdos entre actores diversos. “Es imposible resolver problemas enquistados sin diversidad de agentes para resolverlos”, aseveró.

Por su parte, el abogado e investigador Mauricio Albarracín advirtió que Colombia enfrenta una brecha entre el reconocimiento de los derechos y su implementación efectiva. La persistencia de la discriminación y la violencia contra poblaciones históricamente excluidas, continuó, evidencia que los avances normativos aún no se reflejan plenamente en la realidad.

Pasar del discurso a la acción

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Más allá de los temas abordados, el encuentro dejó un mensaje común: la inclusión solo deja de ser un discurso cuando se traduce en derechos, oportunidades y participación. Para los expertos, avanzar hacia una sociedad más equitativa implica fortalecer las instituciones, construir espacios de diálogo y reconocer que la diversidad no es un obstáculo para el desarrollo, sino una condición necesaria para alcanzarlo.