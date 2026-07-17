Diversidad bajo la lupa: generación, migración e interseccionalidad en el Poder de la Diversidad

La cuarta edición de El Poder de la Diversidad reunió este jueves en Bogotá a líderes empresariales, funcionarios públicos, académicos y activistas, en un encuentro organizado por la Cámara de la Diversidad en alianza con Prisa Inspira.

El evento, que se consolida como uno de los espacios más grandes de la región para discutir equidad e inclusión, abrió con un llamado a entender el talento humano como motor de desarrollo y a ampliar oportunidades de liderazgo para quienes tradicionalmente han quedado por fuera de la ecuación económica y social del país.

La realidad social de la Generación Z, los y las migrantes de Venezuela, entre otros grupos sociales, estuvo en el centro de la conversación.

La reconfiguración de la identidad juvenil

Generación Z es la denominación que sociólogos y publicistas les dieron a las personas nacidas entre 1997 y 2012 con el fin de continuar la secuencia de las letras X - Y. Corresponde a quienes nacieron en la era del internet y las redes sociales. | Foto: Caracol Radio. Ampliar Generación Z es la denominación que sociólogos y publicistas les dieron a las personas nacidas entre 1997 y 2012 con el fin de continuar la secuencia de las letras X - Y. Corresponde a quienes nacieron en la era del internet y las redes sociales. | Foto: Caracol Radio. Cerrar

Para expertos, Colombia atraviesa un momento en el que su juventud redefine constantemente su identidad en base a cómo entiende la diversidad y al papel de contraste que juegan las redes sociales en esa construcción.

Así lo explicaron Diego Fernando Duque, subdirector para la Juventud de la Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá; Sara Estefanía Castillo, consejera distrital de Juventud por las Víctimas del Conflicto, y Alicia Chaux, activista trans y creadora de contenido.

Para ellos, en una esquina está una juventud actual que no es un grupo homogéneo, sino que está atravesada por múltiples realidades territoriales y sociales. En la otra, las redes sociales, que les otorgan libertades y democratizan referentes de identidad globales. Se trata de un “territorio minado” que segmenta digitalmente a los jóvenes y los expone a falsas promesas de inclusión.

Duque, explicó que de los 1,8 millones de jóvenes distribuidos en 20 localidades de Bogotá, se cuentan jóvenes campesinos, indígenas y comunidades urbanas con dinámicas muy distintas entre sí. No obstante, y con ligeras variaciones de algoritmo, todos se ven confrontados por los mismos referentes digitales.

En la conversación también se plantearon cuestionamientos frente al sector privado, señalado por convertir la diversidad en un ejercicio superficial que no siempre se traduce en presupuesto, ni en oportunidades laborales reales.

Esto afecta, por ejemplo, a las juventudes trans y en condición de vulnerabilidad, que continúan enfrentando altos niveles de precarización laboral pese a contar con formación académica, según indicó la activista Alicia Chaux.

Para ella, buena parte del sector privado convierte la diversidad en una postura estética; contó que, pese a tener formación técnica y tecnológica, a sus 21 años continúa vinculada al trabajo sexual por la precariedad laboral que enfrentan las juventudes trans. Su llamado fue a sostener espacios de escucha real, más allá de una “fotografía institucional”.

A su turno, Sara Castillo cuestionó que la educación siga enseñando la historia de las comunidades afro desde una mirada externa y reclamó mayor autonomía para los consejos de juventud, que con frecuencia son consultados, pero rara vez tienen poder real de decisión sobre las políticas que los afectan.

La reflexión concluyó con la invitación para reconocer que existen diferentes juventudes y contextos territoriales en el país, y que la construcción de espacios de encuentro presencial sigue siendo clave frente a una generación cada vez más conectada y más segmentada digitalmente.

Una identidad que se transforma en silencio

Según el Observatorio de Migraciones de Migración Colombia, al corte de mayo de 2026, se calculó un total de 2.844.488 personas de nacionalidad venezolana en el territorio colombiano. | Foto: Caracol Radio. Ampliar Según el Observatorio de Migraciones de Migración Colombia, al corte de mayo de 2026, se calculó un total de 2.844.488 personas de nacionalidad venezolana en el territorio colombiano. | Foto: Caracol Radio. Cerrar

Otra de las reflexiones clave del encuentro se centró en la migración. El espacio contó con la participación de Ronal Rodríguez, vocero e investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario; Catalina Arenas Ortiz, directora de Equilibrium Social Development Consulting, y Marcela Ceballos, experta en migración y PhD en Estudios Sociales de América Latina.

Sus voces se encontraron en una idea común: la migración venezolana ya no es un fenómeno temporal o de tránsito, sino una realidad estructural con vocación de permanencia que está reconfigurando silenciosa y aceleradamente la identidad nacional, los mercados laborales y la demografía de Colombia.

En principio, advirtió Rodríguez, la magnitud del fenómeno migratorio es subestimada: hay 2.844.488 venezolanos en el territorio nacional, una cifra equivalente a la población de ciudades completas como Cúcuta o Bucaramanga.

El investigador señaló que en departamentos como Arauca los venezolanos ya superan el 51 % de los habitantes, y planteó que el país deberá abrir pronto el debate sobre sus derechos políticos. Para abordarlo, propuso decretar de manera urgente la ampliación del Estatuto Temporal de Protección por otros 10 años, argumentando que el país necesita regularizar a esta población para facilitar su tránsito hacia visas de residente, lo cual les permitiría ejercer su derecho al voto en elecciones locales.

Eso, teniendo en cuenta, como observó Arenas, que el aporte de la migración es tangible incluso en la informalidad: advirtió sobre la contribución fiscal de la población venezolana en la región y destacó experiencias de integración territorial, como la de los albergues de Ciudad Bolívar, donde emprendedores migrantes y liderazgos locales construyen juntos tejido social dinamizando su economía.

Según Marcela Ceballos esto contrasta con que el 90 % de los venezolanos que llegan al país amparados en el Estatuto de Protección Temporal no cuenta con certificación de experiencia laboral, pese a tener, en promedio, un nivel educativo superior al de la población colombiana.

La experta insistió en la necesidad de reconocer la economía del cuidado en la que se insertan muchas mujeres migrantes, hoy desregulada y sin garantías. Además, resaltó que la integración exige retomar relaciones bilaterales más fluidas con Venezuela, en particular para agilizar procesos como la convalidación de títulos académicos y el reconocimiento de la doble nacionalidad.

El debate cerró recalcando la urgencia frente a los de episodios de xenofobia y de avanzar hacia una política migratoria que no distinga por nacionalidades.

Cuando las diversidades se cruzan

La interseccionalidad provoca una discriminación acumulada e invisible al cruzar múltiples identidades vulnerabilizadas, como el género y la raza. Esto dificulta que las leyes tradicionales protejan a las víctimas. | Foto: Caracol Radio. Ampliar La interseccionalidad provoca una discriminación acumulada e invisible al cruzar múltiples identidades vulnerabilizadas, como el género y la raza. Esto dificulta que las leyes tradicionales protejan a las víctimas. | Foto: Caracol Radio. Cerrar

José Fernando Serrano, director del Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes; Juli Salamanca, directora ejecutiva de la Liga de Salud Trans, y Rosa Emilia Salamanca, directora de la Corporación de Investigación y Acción Social y Económica cerraron el encuentro con la charla sobre interseccionalidad.

Coincidieron en que las diferentes formas de diversidad se superponen y multiplican entre sí, generando experiencias de exclusión o resiliencia que ninguna categoría explica por separado.

Fue por eso que Serrano advirtió que el reto actual no es sumar identidades ni completar cuotas de representación —quedándose en una fotografía que no cambia salarios—, sino transformar las relaciones de poder que determinan quién asume los costos de la discriminación. Para señalar precisamente esa insuficiencia, el experto recordó que el concepto de interseccionalidad encuentra su origen en los feminismos contra mujeres negras.

Por su parte, Juli Salamanca puso la lupa sobre el riesgo de que las políticas de inclusión sigan operando en compartimentos aislados —un comité para mujeres, otro para población LGBT, otro para personas con discapacidad— que terminan excluyendo a quienes viven en la intersección de varias identidades a la vez.

En ese sentido, citó como ejemplo la invisibilización que persiste incluso dentro de la misma población trans: grupos aún más marginados como las mujeres trans afrodescendientes, las trabajadoras sexuales y las personas privadas de la libertad. Con ello hizo un llamado urgente a fortalecer los sistemas de información del Estado para que estas realidades dejen de ser “estadísticamente invisibles”.

Finalmente, Rosa Emilia Salamanca, explicó que entender la interseccionalidad exige asumir que toda persona acumula privilegios y subalternidades al mismo tiempo, desde lo que denominó un “lugar situado”.

Ese reconocimiento, sostuvo, es indispensable para diseñar políticas que transformen las estructuras de poder y no solo repartan reconocimiento nominal.

La edición cerro con un llamado por una arquitectura de inclusión que el país aún no concreta. Según las conclusiones de los expertos, la equidad real depende de tres factores críticos que hoy están ausentes: presupuestos destinados a objetivos verificables, datos estadísticos que visibilicen las interseccionalidades y una articulación efectiva entre el Estado y el sector privado que trascienda la agenda de eventos institucionales.