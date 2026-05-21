Hombre con 12 anotaciones judiciales fue ultimado a disparos en el barrio Nelson Mandela

En el barrio Nelson Mandela, sector La Primavera, fue asesinado Jesús David Duarte Cogollo, de 22 años, cartagenero y de ocupación oficios varios, quien falleció en el lugar de los hechos.

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Testigos del sector manifestaron que dos sujetos en una motocicleta se le acercaron al occiso, el parrillero desenfundó un arma de fuego y le disparó en varias ocasiones llevándolo al deceso rápidamente.

Según la policía metropolitana, al occiso le registran 12 anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego, hurto, tráfico de estupefacientes y daño en bien ajeno.

Realizaron la inspección técnica a cadáver funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal. Por el hecho no hay capturas.