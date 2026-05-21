!Todos al estadio Jaime Morón! Real Cartagena se juega paso a la final ante Barranquilla FC

El corazón del hincha auriverde vuelve a latir con fuerza, este jueves 21 de mayo Real Cartagena se juega el paso a la final del torneo BetPlay, frente al siempre dificil Barranquilla FC.

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A pesar de que muchos incrédulos habían perdido las esperanzas con esa goleada en contra frente a Unión Magdalena en la fecha cuatro (3-0), los ‘heroicos’ lograron un triunfo en la quinta jornada contra Bogotá, ayudados con el empate del ciclón 1-1 quien no logró sellar su paso.

Hoy todo está listo, el dispositivo de las autoridades contará con más de 900 uniformados, mientras que los hombres que visten el uniforme auriverde, tendrán que hacer lo que saben en el gramado del estadio Jaime Morón a las 7:30 p.m. Un triunfo bastará para llegar a la final contra un Envigado que espera oponente.

Como novedad, para este encuentro Dimayor confirmó la sanción contra la tribuna norte, por tanto, no habrá hinchas en esa localidad.