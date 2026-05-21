Últimos días de descuentos por pronto pago del Impuesto Predial 2026 en Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de su Secretaría de Hacienda, insta a la ciudadanía a que aproveche los últimos días de descuentos por el pronto pago del Impuesto Predial Unificado (IPU), vigencia 2026, los cuales estarán disponibles hasta el próximo jueves 28 de mayo.

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Hacienda destacó que, a corte del 19 de mayo, un total de 95.192 contribuyentes se han beneficiado de los alivios tributarios decretados por el alcalde Dumek Turbay: 87.371 en el primer ciclo de descuentos y 7.821 en el segundo.

A la misma fecha, el recaudo del predial asciende a $353.353.670.634, que representan un cumplimiento del 70% de la meta, presupuestada en $503.081.199.743.

El secretario de Hacienda, Haroldo J. Fortich González, invitó a los contribuyentes a ponerse al día con esta obligación tributaria antes de la fecha límite de descuentos.

“El 28 de mayo es el último día de descuentos por pronto pago del Impuesto Predial en 2026. Mi mensaje para los contribuyentes es: no lo dejen para última hora, realicen sus pagos con tiempo y eviten intereses por mora y sanciones. El pago oportuno de impuestos y la planeación responsable de las finanzas públicas están transformando a Cartagena en la superciudad que soñamos”, afirmó.

Los últimos descuentos

Los descuentos por pronto pago del predial varían según el tipo de predio y el estado de la cartera de cada contribuyente, así:

Predios residenciales: 10 % de descuento para los contribuyentes que a 31 de diciembre de 2025 se encuentren a paz y salvo con la vigencia 2025 y anteriores; y 5 % de descuento para quienes paguen únicamente la vigencia 2026 y adeuden vigencias anteriores.

Predios no residenciales: 7% de descuento quienes a 31 de diciembre de 2025 se encuentren al día con sus pagos; y 2% de descuento para quienes paguen la vigencia actual y adeuden anteriores.

Los contribuyentes que requieran orientación sobre el pago de impuestos distritales pueden contactar a las líneas de WhatsApp: 3022172802 y 3017515384, las cuales se encuentran activas de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.