Refinería de Cartagena inició venta de azufre sólido a mercados nacionales e internacionales

La Refinería de Cartagena avanza propósito de fortalecer el enfoque nacional e internacional de su portafolio de petroquímicos, con la primera venta de 260 toneladas de azufre sólido que empezó a producir en la plantade peletizado inaugurada a comienzos de abril.

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Esta línea de comercialización se puso en marcha con la entrega del azufre sólido en dos etapas: la primera,a través de una distribuidora nacional, para atenderla demanda interna y la segunda, por medio de una comercializadora internacional, para llevar el producto a Chile, Brasily Argentina, dondese utiliza como insumo en las industrias de plástico, caucho y fertilizantes.

“Esta operación no solo evidencia la solidez técnica y logística de la refinería, sino que se convierte en un hito para el segmento de refinación del Grupo Ecopetrol porque integra capacidades industriales, comerciales y de exportación, en una misma cadena de valor. El inicio de esta exportación reafirma el compromiso con la eficiencia operativa, la sostenibilidad y la diversificación de productos, para fortalecer el posicionamiento en mercados globales”, aseguró Alfonso Núñez, gerente (e) de la Refinería de Cartagena.

Con la puesta en servicio de esta nueva unidad de proceso, la Refinería logró transformar el azufre líquido que se genera como parte de su operación de refinación, en pellets o pastillas de azufre sólido.

La plantacuenta con una capacidad operativade 1.000 toneladas diarias, que se producen con altos estándares ambientales para contribuir a una operación más eficiente y alineada con las mejores prácticas internacionales.

En la actualidad la Refinería de Cartagena produce 450 barriles diarios de azufre líquido que se distribuyen a nivel nacional. Graciasa esta novedosa línea de proceso se incrementa la flexibilidad en la disposición del azufre producido en la Refinería y su expansión a mercados nacionales e internacionales.