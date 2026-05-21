Avanza la licitación para rehabilitar vías en El Laguito y el sector Manzanillo de El Bosque

Lo que durante años fue motivo de quejas, daños vehiculares, dificultades de movilidad y reclamos permanentes de las comunidades, hoy avanza hacia una solución definitiva. La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría de Infraestructura, continúa el proceso licitatorio para ejecutar las obras de rehabilitación vial en El Laguito y en el sector Manzanillo del barrio El Bosque, dos intervenciones ampliamente esperadas por la ciudadanía.

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Actualmente, más de 20 oferentes participan en la licitación pública para ejecutar las obras. La adjudicación y firma del contrato están proyectados para los primeros días de junio y, una vez culminen los trámites correspondientes y se haga la escogencia de la interventoría, se procederá con el acta de inicio para arrancar oficialmente las labores en los dos barrios. El tiempo estimado de ejecución será de seis meses.

Las obras, cuya inversión es de 9.474 millones de pesos, contemplan intervenciones en concreto rígido, una solución de mayor resistencia y durabilidad para soportar el alto flujo vehicular de estas zonas de Cartagena, sobre todo en El Bosque donde hay constante paso de maquinaria pesada.

Las dos intervenciones

En el sector Manzanillo, del barrio El Bosque, la rehabilitación se desarrollará sobre la Transversal 52, la cual es clave para el acceso a la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, Cardique, empresas del sector industrial y comunidades vecinas que durante años han tenido que enfrentar huecos, deterioro y dificultades constantes de movilidad. La longitud es de 385 metros lineales.

Mientras tanto, en El Laguito se intervendrán 580 metros lineales de la calle 1B y sus callejones conexos, mejorando notablemente la circulación en una de las zonas turísticas y residenciales más importantes de la ciudad, beneficiando tanto a residentes como a visitantes y comerciantes.

“Vamos a intervenir vías que la gente llevaba muchísimo tiempo pidiendo, vías deterioradas, llenas de huecos, que afectaban a vecinos, conductores, turistas y trabajadores. Y son sectores importantes para la movilidad, para la economía y para la vida diaria de miles de personas. Hoy estamos avanzando en un proceso serio para devolverles dignidad y mejores condiciones de movilidad a los cartageneros y visitantes”, señaló el alcalde Dumek Turbay Paz.