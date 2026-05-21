En Bolívar, Sena estará ofertando 315 vacantes laborales

En el marco de la conmemoración del Día de la Afrocolombianidad, el SENA realizará una gran jornada nacional de servicios este jueves 21 de mayo. La iniciativa se desarrollará simultáneamente en las 33 regionales del país, con el firme propósito de promover la inclusión laboral y el desarrollo social de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

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Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p.m., las oficinas de la Agencia Pública de Empleo (APE) y diversos puntos estratégicos en cada departamento se convertirán en escenarios de encuentro entre el talento humano étnico y el sector productivo. “_Habrán más de 6.000 vacantes, a través de la Agencia Pública de Empleo. Bogotá, Antioquia y Huila concentraran el mayor número de vacantes_”, afirmó Heiner Mosquera Palacios, vocero del SENA.

En Bolívar se estarán ofertando 315 vacantes laborales para perfiles como electromecánico, botones, auxiliar contable, soldador calificado, conductor, ayudante de construcción, auxiliar de cocina, gestor operativo, jefe de ventas y auxiliar administrativo, entre otros.

La jornada contará con puntos de atención en municipios como Magangué, Mompox y San Juan Nepomuceno. En Cartagena, las vacantes estarán disponibles en las sedes del SENA ubicadas en Mamonal, Cuatro Vientos y Ternera; además de otros espacios como la Casa de la Juventud del barrio Chapacuá, el salón comunal del barrio Mirador de Zaragocilla, Multicentro La Plazuela, el Colegio Latinoamericano de Cartagena, en el barrio Paraguay, y el corregimiento de Arroyo Grande.

Más allá de la vinculación laboral, esta feria ofrece un acompañamiento integral basado en los cuatro pilares institucionales. Los asistentes podrán acceder a servicios de intermediación de empleo, inscripción en programas de formación, asesoría especializada para emprendedores y procesos de certificación de competencias laborales para validar sus saberes previos.

Asimismo, la jornada contará con espacios dedicados exclusivamente al fortalecimiento de capacidades mediante talleres de orientación ocupacional. Estas actividades, enfocadas especialmente en víctimas de la violencia y buscadores de empleo, abordarán herramientas clave para el éxito en el mercado actual, como la construcción de hojas de vida de alto impacto, preparación para entrevistas y manejo de redes efectivas de búsqueda.

Mediante rutas de atención con enfoque diferencial y estrategias de sensibilización empresarial, el SENA ha mitigado barreras de empleabilidad para las comunidades NARP, logrando orientar a 118.860 personas y alcanzar 39.632 colocaciones entre 2022 y 2025. Esta gestión se mantiene firme en 2026, sumando a corte de abril 15.957 nuevos orientados y 4.932 vinculaciones laborales efectivas en todo el país.

Más allá de las cifras, esta estrategia busca reducir las brechas de empleabilidad en el país y celebrar activamente la herencia y el valioso aporte de las comunidades afro a la construcción nacional.

¡No pierdas esta oportunidad de impulsar tu futuro profesional y personal! Te invitamos a acercarte este jueves 21 de mayo a las oficinas de la Agencia Pública de Empleo en tu región para recibir atención personalizada y conocer todas las vacantes disponibles. Si deseas obtener más información sobre los puntos de atención y servicios, visita nuestro portal oficial en ape.sena.edu.co.