Distrito mantiene jornadas de suministro de agua potable en comunidades insulares de Cartagena

En respuesta a las necesidades de abastecimiento de agua potable en las comunidades insulares de Cartagena, la Alcaldía Mayor, a través de la Secretaría General y su área de Servicios Públicos, desarrolla esta semana una jornada de suministro de agua potable en corregimientos de la zona insular.

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La programación inició el viernes anterior en Isla Fuerte y continuó el martes en Caño del Oro; ayer miércoles el suministro se hizo en Bocachica, hoy jueves se visita Punta Arena y se concluirá mañana viernes en Tierrabomba.

La actividad se adelanta con el acompañamiento de la Fuerza Naval del Caribe, que apoya el transporte del líquido, además de Aguas de Cartagena y los consejos comunitarios de cada población, quienes apoyan con la distribución del líquido.

El propósito de estas jornadas es facilitar el acceso de agua potable a los habitantes de estas zonas, en tanto la Administración trabaja por una solución definitiva de abastecimiento.

Desde la Secretaría General se continuarán coordinando nuevas actividades para mantener la cobertura de suministro y aportar a mejores condiciones de vida para cerca de 11.000 habitantes de las comunidades insulares del Distrito.