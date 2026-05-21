110 personas se gradúan en cursos tecnológicos de Digitalízate Comunidad

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Oficina Asesora de Informática y su estrategia Digitalízate Comunidad, realizó la graduación de 110 ciudadanos que culminaron exitosamente los cursos de Python, Marketing Digital, Power BI y Excel.

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Estos procesos formativos estuvieron orientados a fortalecer las competencias digitales de los participantes, brindándoles herramientas tecnológicas aplicables en distintos entornos académicos, laborales y personales.

Durante el desarrollo de los cursos, los estudiantes adquirieron conocimientos en diferentes áreas tecnológicas, entre ellas:

• Python: enfocado en fundamentos de programación y lógica computacional.

• Marketing Digital: orientado al uso estratégico de herramientas digitales y análisis de mercado.

• Power BI: dirigido a la visualización, organización e interpretación de datos.

• Excel: enfocado en el manejo de hojas de cálculo y herramientas ofimáticas para el análisis de información.

“Estos espacios son enriquecedores para aprender como profesionales y como personas. Invito a toda la comunidad a participar en estas capacitaciones de Digitalízate Comunidad”, expresó Verónica Ariza, participante del curso de Excel Básico.

Por su parte, Yuranis Angulo, participante del curso de Marketing Digital, destacó el impacto de la formación recibida. “Aprendí muchísimo y sé que todo este conocimiento lo voy a impulsar en mi vida personal y profesional. Es momento de que más personas también se digitalicen”, manifestó.

“Nos sentimos muy contentos porque certificamos a 110 personas en cursos como Power BI, Python, marketing digital y Excel. Queremos invitarlos a seguir fortaleciendo sus habilidades tecnológicas a través de la Oficina Asesora de Informática”, señaló Gabriel Herrera, orientador del curso de Marketing Digital.

La estrategia Digitalízate Comunidad busca promover el acceso al conocimiento tecnológico y fortalecer las capacidades digitales de la ciudadanía, facilitando el aprendizaje en herramientas cada vez más necesarias en el mundo actual.

“Hoy certificamos a más de 100 personas en habilidades digitales. Los invitamos a seguir aprovechando todas estas formaciones que brinda la Alcaldía Mayor de Cartagena a través de su Oficina Asesora de Informática”, afirmó Penny Palacios, líder de la estrategia Digitalízate Comunidad.

Con esta nueva jornada de graduación, la Oficina Asesora de Informática reafirma su compromiso con la transformación digital y la generación de oportunidades de formación para los cartageneros.