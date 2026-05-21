Tres centros de estética de garaje han sido cerrados en Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio, Yennifer Guzmán, secretaria de Salud de Ibagué, hizo un llamado a los ciudadanos para que actúen con responsabilidad y conciencia al momento de realizarse procedimientos estéticos, especialmente aquellos considerados invasivos.

“Es fundamental que los ciudadanos comprendan que cualquier procedimiento estético invasivo conlleva riesgos. Por eso, la invitación es a verificar que estos procedimientos sean realizados por personal idóneo, profesionales debidamente certificados, en establecimientos que cumplan con todas las condiciones higiénico-sanitarias, que estén legalmente constituidos y autorizados para su funcionamiento”, dijo la secretaria de Salud de Ibagué.

La funcionaria hizo un llamado a los ciudadanos a desconfiar de precios bajos, debido a que de esta manera pueden poner en riesgo la vida y la salud de las personas.

“Invitamos a la comunidad a denunciar de manera inmediata ante la Policía Nacional cualquier establecimiento o persona que realice este tipo de procedimientos sin cumplir con la normatividad vigente. La salud y la vida no pueden ponerse en manos de la ilegalidad”, destacó.

En el 2026 la Secretaría de Salud de Ibagué ha intensificado los operativos de inspección, vigilancia y control, logrando el cierre de tres centros estéticos que no cumplían con las condiciones necesarias para operar. “Durante estas visitas se han incautado elementos que no deberían estar en este tipo de establecimientos”.