“¿Por qué me lo mataron?”: el dolor de la mamá del niño futbolista asesinado en Piedecuesta

En medio del dolor por la muerte de su hijo, Mayerly Méndez relató cómo ocurrió el ataque con arma blanca en el que perdió la vida un menor de 13 años, promesa del fútbol en Piedecuesta, Santander. La mujer aseguró que el niño simplemente regresaba a su casa cuando fue interceptado por dos hombres en motocicleta.

“Mi hijo bajaba ya para la casa y de repente dos personas en una moto, vestidos de negro, se acercaron al andén por donde él venía y el de atrás, sin que cruzaran palabras, sacó un cuchillo y le pegó una puñalada”, contó entre lágrimas la madre del menor en Caracol Radio.

El caso ha causado conmoción en Piedecuesta y el área metropolitana de Bucaramanga, no solo por la violencia del ataque, sino porque la víctima era un niño reconocido por su talento deportivo. Desde 2023 hacía parte del Sporting Fútbol Club de Piedecuesta y soñaba con convertirse en futbolista profesional.

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Según relató su mamá, el menor estudiaba en el colegio Balbino García, cursaba sexto grado y dedicaba gran parte de su tiempo al fútbol. “Su único vicio era jugar fútbol. Él solamente quería triunfar, ser el mejor jugador, ser profesional”, expresó conmocionada.

¿Lo atacaron por problemática de “fronteras invisibles”?

Sobre la hipótesis de las llamadas “fronteras invisibles” entre barrios, fenómeno delincuencial que en algunos sectores limita el paso de personas entre territorios controlados por grupos, la familia de la víctima manifestó que no creen en esa versión, toda vez que aseguran no comprender por qué el menor fue atacado si transitaba constantemente por la zona.

La madre explicó que el niño entrenaba en una cancha del barrio San Cristóbal y que el día del crimen atravesaba el sector de Villanueva rumbo a su vivienda en el barrio Suratoque, un recorrido que, asegura, hacían desde hace tres años sin inconvenientes.

“Yo muchas veces acompañé a mi hijo a los entrenamientos. Ese era nuestro recorrido usualmente desde hace tres años. No entiendo por qué me lo jodieron ahí”, manifestó Mayerly.

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El niño era hincha del América de Cali y soñaba con vestir algún día la camiseta profesional del club vallecaucano. “El sueño que él más anhelaba era jugar en el América”, recordó su madre.

Miller Carvajal, entrenador del menor y presidente del club Sporting Piedecuesta al que pertenecía, el adolescente sobresalía por su talento, pero también por su compañerismo dentro del equipo y su humildad: “A pesar de que era consciente del gran talento que tenía, siempre aportaba a sus compañeros y quería que todos crecieran en su nivel para que el equipo ganara partidos”.

El entrenador también contó que la mamá del menor realizaba un gran esfuerzo para que permaneciera en el proceso deportivo. “Vendía de todo para que pudiera asistir a entrenamientos. El deporte era el escape de él y de muchos niños de estas comunidades para alejarse de las calles”, señaló.

Las exequias del menor se realizaron en Piedecuesta el lunes festivo 18 de mayo. Ahora, familiares, vecinos y compañeros del club deportivo continúan exigiendo justicia y el esclarecimiento de este crimen que enluta al municipio.