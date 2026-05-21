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21 may 2026 Actualizado 01:37

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Riña en Higueretal- Bolívar dejó un hombre con graves lesiones

La víctima que hoy se encuentra en delicado estado de salud, es oriunda del corregimiento de Villa Rosa- Atlántico

Cortesía Heroica Stereo

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En medio de las celebraciones patronales del corregimiento de Higueretal, jurisdicción de San Cristóbal, norte de Bolívar, un hombre fue víctima de un ataque que lo dejó en delicado estado de salud.

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La persona afectada fue identificada como Jorge Luis Herrera, conocido popularmente como ‘El Tapisol’, oriundo de Villa Rosa, Atlántico.

El hecho ocurrió mientras se desarrollaba una corraleja y, según relataron habitantes del sector, varios asistentes lo habrían agredido tras señalarlo erróneamente de tener problemas personales con algunos de ellos.

Testigos aseguran que todo se habría originado por una confusión, situación que desencadenó la violenta reacción contra Herrera. La golpiza le ocasionó heridas de consideración, incluyendo lesiones en la cabeza, fracturas en el rostro y múltiples traumatismos.

Tras recibir los primeros auxilios en el lugar, el hombre fue remitido de emergencia a un centro asistencial en Cartagena, donde permanece bajo atención médica debido a la gravedad de su condición. Los agresores, presuntamente, serían procedentes del vecino municipio de Soplaviento.

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