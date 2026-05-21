Alcaldía de Santa Rosa de Lima entrega obras de vivienda y optimiza los escenarios públicos

La Alcaldía de Santa Rosa, bajo el liderazgo del alcalde Harvis Bello Elles, desarrolló una jornada de entrega e inspección de obras orientadas al fortalecimiento del bienestar social, la infraestructura comunitaria y la calidad de vida de los habitantes del municipio.

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Durante la jornada fueron entregados cuatro mejoramientos de vivienda, que hacen parte de un total de 12 intervenciones habitacionales ejecutadas en distintos sectores del municipio.

Las obras incluyeron construcción de baterías sanitarias nuevas, reemplazo total de cubiertas, ampliaciones en cocinas y habitaciones, acabados generales, instalación de tanques elevados y adecuación integral de sistemas hidráulicos, mejorando significativamente las condiciones de habitabilidad de las familias beneficiadas.

Ana Justina Gonzáles, residente del barrio El Redentor y una de las beneficiarias del programa, destacó el impacto de las intervenciones en su hogar.

“Hoy me siento orgullosa porque por fin tengo mi casa en buenas condiciones. Le doy gracias al alcalde Harvis Bello por pensar en nosotros y ayudarnos a vivir mejor”, expresó.

El alcalde Harvis Bello Elles reiteró el compromiso de la administración municipal con las comunidades más vulnerables del municipio.

“Así se dignifica la vida de nuestra gente, poniendo a funcionar todo el aparato del Estado y el Gobierno para mejorar su calidad de vida. Así construimos una Santa Rosa mejor”, manifestó el mandatario.

En el marco de la misma agenda institucional, la Alcaldía entregó el mejoramiento de la cancha del parque principal, escenario destinado a fortalecer la recreación, el deporte y la integración comunitaria.

La intervención contempló la renovación total del cerramiento enmallado, modernización del sistema de iluminación, mantenimiento de arquerías y trabajos generales de pintura y adecuación de la infraestructura deportiva.

Adicionalmente, la administración municipal puso al servicio de la comunidad el mejoramiento integral de la Biblioteca Pública Municipal.

Las obras incluyeron reemplazo de cubierta y cielos rasos, mantenimiento de baterías sanitarias, ampliación de la sala principal, mejoramiento de pisos y fachadas, así como adecuaciones en espacios administrativos y ampliación de la zona destinada para el funcionamiento de la Cámara de Comercio.

Con estas acciones, la Alcaldía de Santa Rosa continúa avanzando en la ejecución de proyectos orientados al fortalecimiento de la infraestructura social, educativa, cultural y deportiva del municipio