Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

21 may 2026 Actualizado 11:35

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Hoy por Hoy CartagenaCartagena

El artista urbano Jhairthe7 estrena su nuevo sencillo musical titulado Sin Permiso

La propuesta grabada bajo el sello Fatman Music Company cuenta con la producción de BeikynJr y destaca por sus ritmos envolventes

Jhairthe7. // Cortesía

Jhairthe7. // Cortesía

Jhairthe7. // Cortesía
Cartagena
Añadir Caracol Radio en Google

El movimiento urbano en Cartagena suma una nueva propuesta con el lanzamiento oficial de Sin Permiso, el más reciente sencillo del artista local Jhairthe7. Con este trabajo musical, el joven intérprete busca consolidar su espacio dentro de la nueva ola del género en el Caribe, presentando una propuesta que combina estilo, ritmos actuales y una lírica que conecta de forma directa con el público juvenil y las audiencias de las plataformas digitales.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La producción del tema estuvo a cargo de BeikynJr, quien logró estructurar un sonido moderno y envolvente que resalta la evolución vocal y artística del cantante. De acuerdo con el equipo de trabajo del intérprete, la composición de la canción va más allá del entretenimiento, pues busca transmitir un mensaje de superación personal enfocado en avanzar hacia las metas individuales con una mentalidad ganadora y sin esperar la aprobación de terceros.

Este proyecto se concreta bajo el respaldo de Fatman Music Company, un sello discográfico que viene apostando por el desarrollo y la proyección global de los nuevos talentos de la región. El corte musical y su respectivo material promocional ya se encuentran habilitados en los principales servicios de reproducción de música por internet, iniciando su rotación oficial en las estaciones radiales y los circuitos urbanos de la capital de Bolívar.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir