El artista urbano Jhairthe7 estrena su nuevo sencillo musical titulado Sin Permiso

El movimiento urbano en Cartagena suma una nueva propuesta con el lanzamiento oficial de Sin Permiso, el más reciente sencillo del artista local Jhairthe7. Con este trabajo musical, el joven intérprete busca consolidar su espacio dentro de la nueva ola del género en el Caribe, presentando una propuesta que combina estilo, ritmos actuales y una lírica que conecta de forma directa con el público juvenil y las audiencias de las plataformas digitales.

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La producción del tema estuvo a cargo de BeikynJr, quien logró estructurar un sonido moderno y envolvente que resalta la evolución vocal y artística del cantante. De acuerdo con el equipo de trabajo del intérprete, la composición de la canción va más allá del entretenimiento, pues busca transmitir un mensaje de superación personal enfocado en avanzar hacia las metas individuales con una mentalidad ganadora y sin esperar la aprobación de terceros.

Este proyecto se concreta bajo el respaldo de Fatman Music Company, un sello discográfico que viene apostando por el desarrollo y la proyección global de los nuevos talentos de la región. El corte musical y su respectivo material promocional ya se encuentran habilitados en los principales servicios de reproducción de música por internet, iniciando su rotación oficial en las estaciones radiales y los circuitos urbanos de la capital de Bolívar.