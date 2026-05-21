Cayó alias “Ferry”, presunto enlace del Clan del Golfo en el norte de Bolívar

En desarrollo del “Plan Cazador”, unidades del GAULA de la Policía Bolívar, en coordinación con inteligencia policial, lograron la captura en flagrancia de alias “Ferry”, señalado presunto integrante del Clan del Golfo.

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El operativo se llevó a cabo en el sector de Peñique, jurisdicción del municipio de Villanueva, norte de Bolívar, donde los uniformados interceptaron al sujeto durante labores operativas y de control. En su poder le hallaron una pistola calibre 9 milímetros, nueve cartuchos y un teléfono celular.

De acuerdo con las investigaciones, alias “Ferry” presuntamente haría parte de la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes del Clan del Golfo y cumpliría funciones relacionadas con apoyo financiero y articulación política dentro de la organización criminal.

Las autoridades también establecieron que este hombre sería el encargado de coordinar reuniones con ganaderos y comerciantes en la zona rural del norte de Bolívar, con el objetivo de fortalecer las actividades ilegales de esta estructura armada.

Además, registra dos anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego con fines de homicidio y acceso carnal violento con menor de 14 años.

“Con este importante resultado seguimos afectando las capacidades criminales del Clan del Golfo en Bolívar. Nuestra prioridad es capturar a quienes pretenden intimidar a la comunidad y fortalecer economías ilegales en el departamento”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

El capturado y los elementos materiales probatorios fueron dejados a disposición de la autoridad competente, a la espera de que un juez de la República defina su situación judicial.