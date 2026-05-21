Un muerto y dos lesionados con arma de fuego deja sicariato en el barrio Escallón Villa

La tarde del 20 de mayo de 2026, siendo aproximadamente las 6:30, en el barrio Escallón Villa, a las afueras de un local comercial, se presentó el homicidio por arma de fuego de una persona de sexo masculino, ante la mirada de varios menores de edad que salían de la Instititución Educativa Soledad Román de Núñez.

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La víctima, fue identificada como José Gabriel Serrano Ríos, quien de acuerdo con información recolectada en el lugar de los hechos y a los videos de cámaras de seguridad, fue agredido por la espalda momentos en que departía en una mesa con otros ciudadanos; de estos últimos, dos resultaron lesionados con proyectil.

Por su parte, la víctima fue trasladada a un centro asistencial cercano, pero ingresó sin signos vitales.

Luego de haberse conocidos los hechos, la Policía Nacional, dispuso de sus capacidades investigativas y de inteligencia, con el objetivo de identificar a los autores materiales e intelectuales de este hecho. Gracias a la información recolectada, se esperan resultados, en los próximos días.

El hoy difunto no reporta antecedentes judiciales.