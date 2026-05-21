Suspende actividades en centro de cosmetelogia y estética en Cartagena

Alcaldía de Cartagena, a través del Dadis, suspende actividades en centro de cosmetelogia y estética por incumplimiento a normas sanitarias

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, suspendió las actividades de un centro de cosmetologia y estética por incumplimiento a las normas sanitarias.

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Con esta medida se busca evitar posibles riesgos en la salud de los clientes, señaló el director del organismo sanitario del Distrito, Rafael Navarro España.

Entre los hallazgos encontrados por el personal de la Unidad Funcional de Medicamentos y Alimentos de la Direccion Operativa de Salud Publica y de la Dirección Operativa de Vigilancia y Control, por parte del Dadis, se encontró que en este centro de estética se realizaban procedimientos invasivos reservados a prestadores de servicios de salud debidamente habilitados ante la entidad territorial en salud, tales como: procedimientos con equipos láser, depilación con láser, hidroliproclasia, con quemadores que declaran notificación sanitaria cosmética mezclados con solución salina, carboxiterapia, plasma, sueroterapia, inyeccion de productos cosméticos en gluteos y en diferentes zonas del cuerpo, bajo la denominacion de quemadores de grasa.

De igual forma, se evidenció

presencia anestésico local, catéter desechable de Nelaton, presencia de jeringas de 50 ml con sustancia de cloruro de sodio al 500ml, presencias de agujas, residuos en bolsas rojas de agujas, anticoagulantes e inadecuado manejo de residuos peligrosos.

Es importante anotar que la norma define los procedimiento invasivos como aquellos- realizados por un profesional de la medicina en el cual el cuerpo es agredido química y/o mecánicamente o mediante inyecciones intradérmicas y/o subcutáneas, o se introduce un tubo o un dispositivo médico.

Durante la visita se constató que estos procedimientos eran realizados por personal no idóneo en el manejo de equipos y de las actividades que realizaban.

Durante el operativo se realizó el decomiso de dispositivos médicos consistentes en jeringas de 50 ml, 5ml y 1ml, desechables, catéter, sondas, agujas hipodérmicas, agujas sueltas, medicamentos como solución salina, silocaina al 2%, antibiótico 2 clindamicina y vitamina C al 25%.

La decisión de suspender de manera total las actividades del centro de estética y cosmetologia se da en cumplimiento de la Ley 09 de 1979 y Ley 711 de 2001, normas que regulan las actividades de cosmetologia y estética. Mientras que los procedimientos invasivos están regulados por la Resolución 3100 de 2019.

Desde el Dadis se invita a la ciudadanía a que, cuando requieran de un procedimiento estético, acudir a sitios que brinden garantías para su salud, al tiempo pidió denunciar ante la autoridad competente cualquier anomalía que observen en este tipo de establecimientos.