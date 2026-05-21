La SAE avanza en liquidaciones de empresas de apuestas de alias ‘La Gata’

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) informa que avanza en distintas acciones jurídicas, administrativas y financieras orientadas a atender las acreencias laborales reconocidas de las sociedades Uniapuestas S.A. en liquidación, Aposmar, Unicat y Aposucre, empresas que pertenecieron a Enilce López Romero, alias ‘La Gata’.

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La entidad explica que, tras las inquietudes expresadas por extrabajadores de estas sociedades, se han fortalecido los procesos de revisión, auditoría y seguimiento para garantizar transparencia, seguridad jurídica y cumplimiento de las obligaciones reconocidas dentro de los procesos liquidatorios.

“Actualmente adelantamos una revisión detallada del proyecto de graduación y calificación de créditos dentro del proceso de liquidación de Uniapuestas debido a inconsistencias identificadas en la información reportada, entre ellas registros duplicados de extrabajadores, personas vinculadas a distintos procesos y documentación incompleta”, señaló Constanza Jiménez, directora de Sociedades en Liquidación de la SAE.

En el caso de Uniapuestas S.A. en liquidación, la SAE ha realizado mesas de trabajo permanentes con la liquidadora y con representantes de los extrabajadores, con el propósito de definir acciones que permitan verificar la existencia de relaciones laborales y avanzar en el reconocimiento y pago de acreencias debidamente constituidas dentro del proceso.

Como parte de este seguimiento, la Gerencia de Auditorías de la SAE adelantó entre marzo y abril una auditoría integral a la sociedad, cuyos resultados fueron socializados el pasado 15 de mayo. Una vez se subsanen los requerimientos formulados a la liquidadora, continuará la siguiente etapa del proceso, que contempla el pago de las obligaciones pendientes reconocidas legalmente.

Frente a las sociedades Aposmar, Unicat y Aposucre, se adelantan las gestiones necesarias para designar nuevos liquidadores y acelerar los procesos correspondientes. Entre las acciones priorizadas se encuentran la actualización y depuración de acreencias laborales, la conciliación de procesos judiciales, el alistamiento jurídico de inmuebles y la comercialización de activos para generar liquidez en el corto plazo.

La SAE reitera que las acreencias laborales constituyen una prioridad dentro de estos procesos y asegura que continuará actuando con responsabilidad, transparencia y apego a la ley para avanzar en el cumplimiento de las obligaciones pendientes y en la correcta administración de los bienes vinculados a las sociedades en liquidación.