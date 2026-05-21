Gobernación de Bolívar desmintió supuesta emergencia en sede de Turbaco

Ante los hechos ocurridos en la mañana del miércoles, en el Centro Administrativo Departamental ubicado en jurisdicción de Turbaco, la Gobernación de Bolívar informó lo siguiente:

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Después de atender una alerta de un grupo de funcionarios y contratistas que se encontraban en el Salón de la Paz, primer piso del edificio, relacionada con un ruido, una comisión de funcionarios de la Secretaría General y Secretaría Privada, se dispusieron la investigar los hechos.

Se pudo establecer que el ruido se debió a desprendimiento de residuos de cemento en pequeñas proporciones, que cayeron por un ducto del séptimo al primer piso; y por la velocidad generaron un ruido.

Después de la revisión del área, se normalizaron las labores administrativas y de atención al público. “El CAD está siendo sometido a trabajos de remodelación hace dos meses”, agregó la gobernación.