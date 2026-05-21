Gobernación de Bolívar desmintió supuesta emergencia en sede de Turbaco
La administración aclaró que todo el malentendido, está relacionado con unas adecuaciones locativas que se realizan en el edificio
Ante los hechos ocurridos en la mañana del miércoles, en el Centro Administrativo Departamental ubicado en jurisdicción de Turbaco, la Gobernación de Bolívar informó lo siguiente:
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Después de atender una alerta de un grupo de funcionarios y contratistas que se encontraban en el Salón de la Paz, primer piso del edificio, relacionada con un ruido, una comisión de funcionarios de la Secretaría General y Secretaría Privada, se dispusieron la investigar los hechos.
Se pudo establecer que el ruido se debió a desprendimiento de residuos de cemento en pequeñas proporciones, que cayeron por un ducto del séptimo al primer piso; y por la velocidad generaron un ruido.
Después de la revisión del área, se normalizaron las labores administrativas y de atención al público. “El CAD está siendo sometido a trabajos de remodelación hace dos meses”, agregó la gobernación.
Andrés Vizcaíno Villa
Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.