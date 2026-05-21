“No más excusas en la vía”: campaña policial para evitar accidentes en Bolívar

En desarrollo de las estrategias de prevención y seguridad vial, uniformados realizaron una jornada de sensibilización en el kilómetro 87 de la Ruta 2515, dirigida a ciclistas que se movilizaban por este importante corredor vial del departamento.

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Durante la actividad, los policías socializaron la campaña “No más excusas en la vía”, enfocada en fortalecer la cultura ciudadana, el respeto por las señales de tránsito y la corresponsabilidad vial, buscando prevenir la ocurrencia de siniestros en las carreteras.

Asimismo, se brindaron recomendaciones sobre el uso adecuado de elementos de protección como casco, guantes, gafas, rodilleras y coderas, además de recordar la importancia de transitar por la derecha de la calzada y hacer uso correcto de las ciclorrutas.

Los uniformados también dieron a conocer la campaña “Seguros, Cercanos y Presentes” #UnidosPorLaSeguridad, e invitaron a la comunidad a reportar cualquier situación sospechosa o emergencia a través de la línea #767.

En total, 20 ciclistas fueron sensibilizados durante esta jornada preventiva, en la que se desarrolló una campaña de educación y seguridad vial.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento Policía Bolívar, manifestó que “estas actividades buscan crear conciencia entre todos los actores viales para salvar vidas en las carreteras. La prevención y el autocuidado siguen siendo fundamentales para evitar tragedias”.