En Cartagena canino ‘Killer’ detectó carga con paquetes de droga

En operativos de registro y control a encomiendas en empresas de mensajería, en el barrio El Bosque, funcionarios de la Policía Nacional de Colombia, adscritos al grupo de Carabineros y Protección Ambiental, logran el hallazgo de dos paquetes de estupefacientes, la cual tendría como destino puntos de expendio en la ciudad.

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Durante labores de verificación, las unidades policiales, con la ayuda del canino especializado en narcóticos ‘Killer’, detectaron un olor sospechoso en una carga proveniente del interior del País y con destino a Cartagena, lo que llevó a una inspección más detallada.

En la carga, los funcionarios policiales ubicaron dos paquetes rectangulares, cubiertos con un plástico, equivalentes a más de 3 mil dosis de marihuana, los cuales fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

La pericia y olfato de este canino, han permito sacar de las calles de Cartagena aproximadamente 130 mil dosis de sustancias alucinógenas, durante el 2026, evitando que lleguen y contaminen a nuestros jóvenes.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en lo corrido del año se han capturado 1.420 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 599 kilos de sustancias alucinógenas, entre marihuana, base de coca y cocaína.

“Continuamos desarrollando acciones contundentes contra estas estructuras multicrimen que buscan controlar el tráfico local de estupefacientes. Por ello, hacemos un llamado a los cartageneros para que sigan aportando información, bajo absoluta reserva, que permita identificar y judicializar a los responsables y desarticular estas organizaciones delincuenciales que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana”, manifestó.