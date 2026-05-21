Presunto cabecilla del Clan del Golfo fue capturado por delitos en Bolívar

Durante más de un año las autoridades controlaban cada paso de Javier Barrios Arrieta más conocido como alias “Pluma Blanca”, quien es señalado de coordinar actos de extorsión, corrupción y tráfico de armamento para fortalecer las capacidades criminales del Grupo Armado Organizado “Clan del Golfo” en el gran Caribe colombiano.

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De esta manera, durante una diligencia de registro y allanamiento fue capturado este sujeto por tropas de la Armada de Colombia y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación - CTI de la Fiscalía General de la Nación en el municipio de Corozal - Sucre.

Las investigaciones judiciales adelantadas revelaron como este sujeto durante más de 15 años habría estado desarrollando actividades criminales orientadas al perfilamiento y captación de funcionarios públicos, así como de integrantes activos y retirados de las Fuerzas Militares, de la Policía Nacional, de la Fiscalía General de la Nación y del Cuerpo Técnico de Investigación, a quienes al parecer les ofrecía dinero a cambio de obtener información reservada de carácter operacional y estratégico.

Alias “Pluma Blanca” no sólo estaría facilitando información que le permitiera fortalecer a este Grupo Armado Organizado, sino que también, al parecer, estaría coordinando actividades relacionadas con el tráfico y comercialización de armamento de uso privativo de las Fuerzas Militares, el cual contaría con el apoyo del hoy abatido alias “Chirimoya”, uno de los máximos cabecillas del “Clan del Golfo”, quien fue Muerto en Desarrollo de Operaciones Militares el pasado el 5 de abril de 2025 en el municipio de La Apartada en el departamento de Córdoba.

Este sujeto habría sido una pieza estratégica para infiltrarse entre la Fuerza Pública, permitiéndole al Grupo Armado Organizado “Clan del Golfo” anticiparse a las operaciones militares, especialmente las de interdicción marítima evadiendo los controles en altamar. Además de facilitar la consolidación de corredores estratégicos utilizados para el narcotráfico, el tráfico de armas y otras economías ilícitas en el sur de Bolívar y en los departamentos de Córdoba y Sucre.

Precisamente en el Sur de Bolívar, alias “Pluma Blanca”, presuntamente establecía vínculos delictivos con alias “Jefferson”, cabecilla de la estructura “Arístides Mesa Páez”, quien le habría solicitado armamento de corto y largo alcance para fortalecer las confrontaciones armadas en esta zona con otros grupos al margen de la ley, especialmente con el Grupo Armado Organizado “ELN” por el control ilegal de los corredores estratégicos hacia la subregión de los Montes de María.

Dicho armamento, estaría siendo coordinado por Grupos Delincuenciales Organizados asentados en la Alta Guajira y posteriormente enviados a integrantes de la subestructura “Erlin Pino Duarte” del “Clan del Golfo”.

Alias “Pluma Blanca” habría consolidado una estructura regional dedicada al recaudo, y administración de capitales ilícitos provenientes del narcotráfico, la extorsión, el contrabando, la minería ilegal, el tráfico de armamento y otras economías ilegales en los departamentos de Córdoba y Sucre, donde, además, estaría ejerciendo presión sobre contratistas públicos y privados para obtener rentas destinadas al sostenimiento financiero de este grupo narco criminal.

De hecho, en el momento de su captura se le incautaron más de 43 millones de pesos en efectivo, dinero con el cual estaría haciendo inteligencia delictiva a la Fuerza Pública.

Tras su captura, alias “Pluma Blanca” fue trasladado hasta la ciudad de Cartagena para continuar su proceso de judicialización donde deberá responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

La captura de este sujeto representa un golpe estratégico para la estructura “Arístides Mesa Páez” y la subestructura “Manuel José Gaitán” del Grupo Armado Organizado “Clan del Golfo”, al poner freno a las redes de infiltración institucional que tenía este grupo en el gran Caribe colombiano, protegiendo el normal desarrollo de las operaciones militares entre Colombia y países aliados que permiten defender la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y garantizar el orden constitucional.