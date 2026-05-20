Gobierno Nacional asigna recursos a Unicartagena para fortalecer su presencia en Magangué

accede a recursos cercanos a los 13.000 millones de pesos, que serán destinados al fortalecimiento de los Centros Tutoriales del municipio

La Universidad de Cartagena fue beneficiaria de una importante asignación de recursos por parte del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, en el marco de una convocatoria orientada al fortalecimiento de la infraestructura educativa de las universidades públicas del país.

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Esta asignación se da a través de una iniciativa del Gobierno Nacional que busca cerrar brechas y garantizar que más jóvenes puedan acceder a la educación superior sin tener que salir de sus territorios, donde la demanda supera la capacidad actual de las instituciones.

La convocatoria contempla inversiones superiores a los 47.000 millones de pesos en los departamentos de Bolívar y Cesar. En este contexto, la Universidad de Cartagena accede a recursos cercanos a los 13.000 millones de pesos, que serán destinados al fortalecimiento de los Centros Tutoriales Montecarlo y Camilo Torres, en el municipio de Magangué.

Estos recursos garantizarán mejores entornos para el desarrollo de actividades académicas y de bienestar, beneficiando a los 2,107 estudiantes inscritos actualmente en el municipio y sus zonas de influencia, así como a los futuros udeceista.

El rector de la Universidad de Cartagena, Willian Malkun Castillejo, destacó la importancia de esta asignación como un respaldo al crecimiento institucional en los territorios. “Hoy la Universidad de Cartagena está de pláceme. Este respaldo del Gobierno Nacional nos permite seguir creciendo y ofreciendo mejores condiciones tanto académicas como de bienestar para nuestra comunidad universitaria”, afirmó.

El Centro Tutorial de Magangué ha sido un punto estratégico para la descentralización de la educación superior, permitiendo que jóvenes del sur de Bolívar accedan a programas académicos sin necesidad de desplazarse a otras ciudades. La llegada de estos recursos impulsa a Unicartagena a avanzar en la meta de ampliar la cobertura y oferta académica llevando oportunidades concretas a las comunidades y contribuyendo a la transformación del territorio a través del conocimiento.