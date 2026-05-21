“El primer enemigo del emprendimiento es el miedo”: Yuri Buenaventura invitado a Exponegocios 2026

El cantante, compositor y arreglista Yuri Buenaventura y María del Mar Palau, presidenta de la Cámara de Comercio de Cali, harán parte de Exponegocios 2026, uno de los principales escenarios de conversación empresarial del país este año.

Luciendo una pinta informal que combina comodidad y estilo: una gafas oscuras, una camiseta negra, debajo de un saco azul, un jean blanco y unas zapatillas Beige, marca Moncler, el cantautor Bonaverense, Yuri Buenaventura, llego al Centro de Eventos Valle del Pacífico en Yumbo, Valle del Cauca, para hacer una reflexión sobre emprendimiento, errores y aprendizajes que hoy marcan su historia, como antesala a Exponegocios 2026, que se llevará a cabo este jueves 21 de mayo, por parte de la Cámara de Comercio de Cali.

Durante su charla, Yuri dijo que no hubiese emigrado, como lo hizo a Francia en donde cantaba en el Metro para sobrevivir.

“Yo me fui a Europa y no llevaba un plan… terminé tocando en los metros y en las calles. Me hubiese quedado en mi territorio y hubiese intentado que todo ese potencial lo hubiese gestado aquí”.

Sugirió que si quieren emigrar a otro país, es mejor irse preparado.

“Si definitivamente se quiere ir, organice un plan de trabajo, investigue y váyase con más herramientas”.

Yuri Buenaventura recordó lo difícil que fue abrirse paso en Francia con su música.

“Yo estaba muy feliz vendiendo discos con Universal y la oficina del fisco francés me retuvo… si no pagaba lo que debía, no podía volver a entrar”.

Advirtió que no hay que tenerle miedo a emprender.

“El primer enemigo del emprendimiento es el miedo, y los emprendedores no podemos ser miedosos”.

Exponegocios 2026

Este jueves 21 de mayo, la Cámara de Comercio de Cali realizará una nueva edición de Exponegocios, un encuentro enfocado en mentalidad empresarial, talento regional, herramientas tecnológicas, inspiración y construcción de capacidades para que las empresas crezcan, evolucionen y rompan barreras en un entorno cada vez más exigente.

Tendencias globales que están redefiniendo la competitividad empresarial. Uso de tecnologías como la inteligencia artificial para crecer y tomar mejores decisiones. Liderazgo, mentalidad y talento como motores del desarrollo empresarial. Historias y visiones de empresarios, speakers nacionales e internacionales y referentes del ecosistema, son varios de los temas que se abordarán en Exponegocios 2026.