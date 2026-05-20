En San Juan, cuatro mujeres víctimas de la violencia esperan restitución definitiva de un predio

Este 1 de junio, luego de seis intentos fallidos, las hermanas Leones Ortega esperan volver al predio que abandonaron por efectos de la violencia que se vivía en la zona de los Montes de María.

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“Hace 27 años asesinaron a nuestro padre, José Leones Villalba. Fuimos desplazadas dejando atrás un predio ubicado entre los municipios de San Juan y San Jacinto”, relatan las hermanas.

Tras décadas de lucha, el pasado 29 de abril de 2025 las hermanas recibieron con alegría un fallo de restitución de sus tierras y creyeron que la pesadilla había terminado...Pero no fue así.

Desde esa fecha el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras del Carmen de Bolivar ha emitido seis autos para hacer cumplir la sentencia , decisión que ha encontrado diferentes trabas.

Uno de los últimos obstáculos se relaciona con la ocupación ilegal del señor Jairo Carmona quien tiene en el predio 300 cabezas de ganado y no ha habido autoridad que lo obligue a desalojar.

Después de varias audiencias, el Juzgado le dió un plazo al invasor hasta este 20 de mayo para que desaloje voluntariamente.

En el auto se le advierte al señor Carmona que si no saca del predio las 300 reses de manera voluntaria, las autoridades procederán, el 1 de junio, a desocupar el terreno por la fuerza y el invasor será denunciado ante la Fiscalía.Advierte el Juzgado que el invasor tiene que pagar el costo del traslado de las reses.

Las hermanas Leones Ortega aseguran que la Justicia les dio la razón porque ya el predio les fue escriturado y no entienden porqué tanta dilación por parte de las autoridades.

Advierten las afectadas que de no cumplirse el desalojo acudirán a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos porque las están revictimizando.

Hacen un llamado a la Oficina de Víctimas de Bolívar, a la Oficina Departamental de Restitución de Tierras, a la Procuraduría Agraria de Bolívar, Personería de San Jacinto y a la Polícia que apoyen el proceso de desalojo, para que no las sigan revictimizando y por fin les devuelvan su predio como un acto de justicia.