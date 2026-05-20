Alcaldía de Villa de Leyva defiende negativa a ampliación de licencia de construcción

La asesora jurídica del municipio de Villa de Leyva explicó el proceso administrativo y judicial relacionado con una licencia de construcción solicitada por la empresa Inversiones San Jacinto de Nelbit, representada por María Victoria Solarte de Daza. Según indicó la funcionaria, en 2022 se otorgó una licencia de construcción para una vivienda unifamiliar de un piso con aproximadamente 551 metros cuadrados de construcción.

Posteriormente, en 2023, la empresa solicitó una modificación de la licencia bajo la modalidad de ampliación.

La asesora jurídica señaló que dicha solicitud fue negada inicialmente ese mismo año y que la decisión fue confirmada en febrero de 2024 por el alcalde Víctor Alfonso Gamboa Chaparro. Entre las razones expuestas por la administración municipal se encuentran afectaciones hídricas relacionadas con la quebrada El Roble, la falta de aprobación ambiental de estudios presentados y la omisión de conceptos técnicos solicitados por la Secretaría de Planeación.

La funcionaria agregó que también se evidenció la ejecución previa de obras sin autorización, entre ellas una vivienda, una capilla y pesebreras. Explicó que estas situaciones contravenían el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio. Asimismo, aclaró que Inversiones San Jacinto alegó la configuración de un silencio administrativo positivo al considerar que el municipio no resolvió dentro de los términos establecidos, situación que llevó a protocolizar dicho silencio mediante escritura pública.

Frente a esa actuación, el municipio demandó la nulidad del silencio administrativo positivo ante la jurisdicción contencioso administrativa. La asesora jurídica afirmó que un juzgado suspendió provisionalmente sus efectos y que posteriormente el Tribunal Administrativo de Boyacá mantuvo la decisión. También indicó que el Consejo de Estado declaró improcedente una acción de tutela promovida por la empresa. Actualmente, tanto la demanda presentada por el municipio como las acciones judiciales interpuestas por Inversiones San Jacinto continúan en curso y se encuentran pendientes de sentencia.