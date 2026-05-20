“No hay que estigmatizar a todos los comerciantes de Paipa”: secretaria General y de Gobierno

Se conoció que se realizaron operativos en barberías de Paipa, las cuales algunas de ellas dejaron cierres temporales e incautaciones de sustancias psicoactivas

Frente a estos hechos, la secretaria General y de Gobierno de Paipa, Elizabeth Corredor Duarte, mediante comunicado manifestó: se permite dar claridad a la opinión pública frente a los operativos de inspección, vigilancia y control que se vienen realizando en diferentes establecimientos comerciales del municipio, para garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente, la seguridad ciudadana y la sana convivencia .

En el marco de las acciones de inspección, vigilancia y control adelantadas recientemente a establecimientos de comercio tipo barbería, se realizó un operativo conjunto con apoyo de la Policía Nacional, el Ejército Nacional y guía canino especializado en detección de sustancias psicoactivas.

Frente a la publicación institucional realizada sobre dicho procedimiento, es importante precisar que los resultados obtenidos corresponden exclusivamente a hallazgos puntuales identificados en algunos de los establecimientos objeto de verificación y no a la tota inspeccionadas durante la jornada.

Las medidas de cierre fueron adoptadas únicamente respecto de aquellos establecimientos en los que se evidenciaron situaciones contrarias a la normatividad vigente. Por el contrario, los establecimientos que continúan desarrollando sus actividades comerciales son aquellos que acreditaron el cumplimiento integral de los requisitos exigidos por la ley y frente a los cuales no se presentó ningún hallazgo durante el desarrollo del operativo conjunto.

Desde la Secretaría General y de Gobierno reconoce y resalta el compromiso de los comerciantes que ejercen su actividad de manera responsable, contribuyendo al desarrollo económico, la generación de empleo y la sana convivencia en el municipio.

La Secretaría General y de Gobierno reitera que estos operativos continuarán desarrollándose y aclara que estas actuaciones no tienen como propósito generar represiones, estigmatizaciones ni afectar el desarrollo de las actividades económicas , por el contrario, buscan brindar garantías de seguridad, fortalecer la convivencia y proteger tanto a los comerciantes que ejercen su labor de manera responsable como a las personas que visitan y disfrutan de los diferentes servicios ofrecidos en el municipio.