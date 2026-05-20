Policía Nacional rinde homenaje a las mujeres de la Metropolitana de Cartagena

En una jornada llena de reconocimiento, alegría y fraternidad, la Policía Metropolitana de Cartagena celebró el Día de la Mujer con las uniformadas pertenecientes a las diferentes dependencias y especialidades de la institución, destacando su compromiso, entrega y vocación de servicio en favor de la seguridad y convivencia ciudadana.

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La actividad se llevó a cabo en el Centro Vacacional de Crespo, en un ambiente de integración y bienestar liderado por el Grupo de Gestión Humana y Bienestar Social, quienes organizaron una programación especial para exaltar la importante labor que desempeñan las mujeres policías en la ciudad.

Durante la celebración, las asistentes recibieron rosas como símbolo de admiración y respeto, además de disfrutar de una jornada amenizada con música en vivo a cargo de la orquesta Son Mecar, que puso el toque de alegría y entretenimiento al encuentro institucional.

Asimismo, las homenajeadas disfrutaron de pases de cortesía para spa, brunch, piscina, entrega de regalos y muchas sorpresas preparadas especialmente para ellas. De igual forma, una academia de belleza acompañó la jornada consintiendo a las uniformadas con sesiones de maquillaje, manicure y pedicure.

El homenaje permitió fortalecer los lazos de compañerismo y reconocer el papel fundamental que cumplen las mujeres dentro de la Policía Nacional, resaltando su profesionalismo, liderazgo y dedicación en cada una de las especialidades y servicios que prestan a la comunidad.

Con este tipo de actividades, la Policía Metropolitana de Cartagena reafirma su compromiso con el bienestar integral de sus funcionarios, promoviendo espacios de reconocimiento y fortalecimiento institucional.