La Boquilla tendrá el primer colegio público de Cartagena frente al mar

La Boquilla está más cerca que nunca de hacer realidad uno de sus sueños históricos: contar con un megacolegio moderno y acorde a la dignidad y calidad de vida que merecen sus niños y jóvenes.

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Frente al mar Caribe y acompañado la Agencia Nacional de Tierras, la Dimar, líderes comunitarios y estudiantes, el alcalde Dumek Turbay anunció oficialmente el inicio de la ruta para la construcción del nuevo megacolegio público del corregimiento, una moderna infraestructura educativa que se convertirá en referente de sostenibilidad, innovación y transformación social en la ciudad.

El proyecto contempla una inversión superior a los 22 mil millones de pesos y será un colegio autosostenible con paneles solares para generación de energía fotovoltaica, completamente climatizado con sistemas ahorrativos de energía y diseñado bajo criterios bioclimáticos para aprovechar las condiciones naturales del entorno costero.

“Hoy empezamos a construir la nueva historia de la educación pública en La Boquilla. Aquí no solo se va a levantar un colegio, aquí se va a gestar un proyecto de desarrollo para toda la comunidad”, expresó el alcalde Dumek Turbay durante el encuentro realizado en el predio donde se proyecta la obra.

Y destacó: “Muchos critican el cemento, pero aquí en La Boquilla el cemento significa progreso, dignidad y transformación”.

La institución tendrá, además, una vocación turística y náutica, enfocada en preparar a niños y jóvenes en servicios turísticos y actividades relacionadas con el potencial económico del corregimiento. Como parte del diseño, en la parte posterior del colegio funcionará una oferta de servicios turísticos atendida por estudiantes que se estarán formando académicamente en esta área.

“Cuando es la niñez y la educación, todos nos alineamos. Nosotros solo podemos transformar una comunidad con diálogo y puntos de encuentro. Quizá lo que pasó históricamente en La Boquilla no fue mi responsabilidad, pero hoy sí lo es darle respuestas a esta comunidad”, afirmó el mandatario distrital.

Por su parte, la directora regional Bolívar de la Agencia Nacional de Tierras, Paola Pianeta, confirmó que desde este mismo jueves comenzará una mesa técnica para avanzar en la formalización del predio y acelerar el inicio del proyecto.

El nuevo megacolegio de La Boquilla, en detalle

El cronograma preliminar establece 2 meses para estudios y diseños, 12 meses para la construcción de la obra, un mes para dotación y mobiliario y un mes adicional para pruebas y entrega.

La infraestructura contará con aulas climatizadas en su totalidad, espacios modernos y sistemas de aire acondicionado eficientes en consumo energético, garantizando condiciones dignas y confortables para estudiantes y docentes.

El anuncio fue recibido con emoción por la comunidad boquillera, que durante años ha esperado una obra de esta magnitud.

“Agradecemos al alcalde por esta obra. Hoy tenemos mucha ilusión y esperanza para que esto pueda hacerse lo antes posible”, expresó Jessica González, presidenta de la Junta de Acción Comunal de La Boquilla.

Por su parte, la personera estudiantil de grado 11, Valery Carrascal, destacó el impacto que tendrá el proyecto para las futuras generaciones. “Queremos que esto se cumpla y que sea una realidad. Hoy el alcalde nos da tranquilidad y satisfacción de saber que este colegio sí se hará para las futuras generaciones”, manifestó.

La estudiante también señaló que una de las apuestas de la comunidad es que el colegio pueda funcionar como universidad en jornadas nocturnas, ofreciendo carreras técnicas y profesionales para los jóvenes del corregimiento.

El alcalde Dumek Turbay destacó además que el proyecto contará con el acompañamiento técnico de la Dirección General Marítima (DIMAR), la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y Cardique, entidades que participarán en estudios y procesos de viabilidad del terreno.

Dentro del componente técnico, DIMAR realizará un estudio oceanográfico e hidrográfico para analizar el comportamiento del mar frente al predio y determinar si la infraestructura requerirá elevación especial o muros de contención.

“Hoy estamos aquí frente a la playa, en condiciones de poder hablar y tomar decisiones pensando en niños y niñas que incluso aún no han nacido. Eso es lo verdaderamente importante”, sostuvo el alcalde Turbay.

Como parte del impacto integral de la obra, la administración distrital también anunció la pavimentación de la vía ubicada detrás del futuro colegio, entre el hotel Sonesta y el predio educativo, además de la revisión de todos los accesos viales hacia la nueva institución.

Con esta obra, de acuerdo con el secretario de Educación Distrital, Alberto Martínez, Cartagena le apuesta a una educación pública moderna, sostenible y conectada con las oportunidades de desarrollo de sus comunidades, consolidando en La Boquilla un proyecto que promete cambiar el presente y el futuro de cientos de familias.