Detenidos “Lucho” y “Mayeidy” con marihuana y panfletos del Clan del Golfo en Magangué

En una nueva ofensiva contra el microtráfico y las estructuras criminales que delinquen en el sur de Bolívar, unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) de la Policía Nacional capturaron en flagrancia a dos presuntos integrantes de una red dedicada al tráfico de estupefacientes en el municipio de Magangué.

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El operativo se desarrolló en el barrio San Pablo, donde fueron capturados alias “Lucho”, de 22 años, y “Mayeidy”, de 25, quienes deberán responder por los delitos de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Durante la diligencia judicial, las autoridades incautaron 45 cartuchos calibre 7.62 milímetros, 722 dosis de marihuana, dos teléfonos celulares, una motocicleta y 25 panfletos alusivos al Grupo Armado Organizado Clan del Golfo.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Policía Judicial, los hoy capturados presuntamente dinamizaban la distribución de sustancias estupefacientes en distintos sectores de Magangué y, al parecer, instrumentalizaban menores de edad en actividades de expendio para despistar a las autoridades y fortalecer las redes de microtráfico al servicio de estructuras criminales.

Asimismo, se logró establecer que alias “Lucho” y “Mayeidy”, oriundos de Sincelejo, Sucre, tendrían presuntos vínculos con la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes del Clan del Golfo, organización delincuencial que busca expandir su accionar ilegal en esta zona del departamento.

Como aspecto relevante, las autoridades señalaron que ambos capturados registran anotaciones judiciales por delitos relacionados con porte ilegal de armas de fuego, hurto, tráfico de estupefacientes, lesiones personales, fuga de presos y violencia intrafamiliar.

“El mensaje es claro: no vamos a permitir que estructuras criminales sigan instrumentalizando jóvenes y menores de edad para fortalecer las economías ilegales en el departamento. Continuaremos adelantando operaciones contundentes para afectar las rentas del microtráfico y garantizar la tranquilidad de los bolivarenses”, aseguró el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Los capturados y los elementos materiales probatorios quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras un juez de la República define su situación judicial.