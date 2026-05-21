Centro Democrático denunciará persecución tras mural sobre falsos positivos cerca a la casa de Uribe

Sebastián López, vocero del uribismo en Antioquia aseguró que existe una campaña de intimidación contra el exmandatario y su familia, y cuestionó el uso de expresiones simbólicas y políticas cerca de su residencia.

“Denunciamos la persecución y hostigamiento que promueven los sectores radicales del petrismo contra el presidente Álvaro Uribe Vélez y su familia. Han convertido la diferencia ideológica en señalamiento, intimidación y acoso permanente”, señaló López.

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El Centro Democrático también afirmó que “Colombia no puede quedar en manos de quienes gobiernan desde la persecución, la corrupción y la alianza con criminales”, en medio de la creciente confrontación política entre sectores de oposición y el Gobierno Nacional.

Por su parte, el representante del Pacto Histórico, Alfredo Mondragón, defendió la intervención artística y aseguró que debe entenderse como un acto de memoria y reconocimiento a las víctimas.

“Un mural no se hace con armas, no se hace con bombas, no se hace con insultos. Estas familias de víctimas están tratando de permitir que la memoria se reconozca”, afirmó Mondragón.

La controversia vuelve a poner en evidencia la tensión política alrededor del debate sobre memoria histórica, derechos de las víctimas y responsabilidad estatal en los casos de falsos positivos en Colombia.